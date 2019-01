Mainframe : IBM et T-Systems négocient un rapprochement

IBM et T-Systems ont confirmé négocier un accord de fourniture de services pour grands systèmes (mainframes), parmi lesquels les systèmes mainframe IBM Z, rapporte Reuters.

L’information a été évoquée dès dimanche par le quotidien allemand Handelsblatt.

Opérant une douloureuse restructuration, T-Systems, filiale IT déficitaire de Deutsche Telekom, cherche à optimiser ses activités. La pénurie de compétences dans le mainframe et l’ascension d’alternatives cloud jugées plus flexibles pèsent.

Mais il n’est pas question, à ce stade, d’abandonner complétement ce marché.

Transfert de compétences

« T-Systems continuera à proposer des services mainframes, mais le fera par la suite avec IBM », a indiqué le groupe informatique américain à l’agence Reuters. Les contrats existants de clients ne seront pas impactés, selon le groupe. Par ailleurs, l’accord doit être soumis à l’approbation d’autorités de régulation, a précisé la firme.

En revanche, IBM ne s’est pas exprimé sur les conditions financières de cet accord. Le potentiel transfert de consultants T-Systems chez IBM n’a pas non plus été abordé.

Dimanche, Handelsblatt a évoqué un mémo interne selon lequel 400 employés dans six pays seraient transférés chez IBM en mai. Une opération estimée à plus de 800 millions d’euros.

(crédit photo © IBM)