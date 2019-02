Métiers : le portrait-robot du Freelance IT en 2019 (infographie)

Spécialistes SAP, infra/cloud ou développement web… Sept travailleurs indépendants IT sur dix exerçent depuis Paris et sa région, selon Club Freelance.

La société de placement Club Freelance dresse le portrait-robot du travailleur IT indépendant en France, à partir de données collectées auprès de 5614 membres de sa communauté.

Plus de huit freelances sur dix (85%) sont des hommes. Ils exerçent, pour 71% d’entre eux, depuis Paris et sa région. D’autres vivent à Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille et Nantes.

Aussi, les jeunes entrants sur le marché du travail (42% du panel) et les profils dotés de 3 à 7 ans d’expérience (19%) sont les plus nombreux. 15% ont de 7 à 10 ans d’expérience, 14% plus de 10 années d’activité dans l’IT.

Qu’en est-il de leurs spécialités et compétences ?

Experts SAP et développeurs web

Les spécialistes SAP sont les plus représentés (29%) sur la plateforme de mise en relation entre indépendants en informatique et recruteurs.

Les domaines d’expertise couvrant l’infrastructure et le cloud (18%), les technologies Microsoft (16%) et le développement web (13%) arrivent ensuite. Comme l’illustre l’infographie cliquable ci-contre :

Dans ce contexte, les technologies SAP (modules SAP Finance et SAP Controlling) sont les plus prisées par les freelances interrogés. Suivent les langages SQL (Structured Query Language) et Java, puis les environnements de programmation Angular et Node.js.

Qu’en est-il du tarif jour moyen (TJM) ? Il varie de 343 euros jour pour une mission facturée par un consultant développement web, à 674 euros jour pour du conseil en sécurité de l’information.

(crédit photo de une © Ollyy-Shutterstock)