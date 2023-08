Microsoft débranche Teams sur Office 365 et Microsoft 365 dans l’UE

Microsoft n’avait pas vraiment le choix, il a donc logiquement répondu aux demande répétées de la Commission européenne de séparer Teams de ses suites bureautiques Office 365 et Microsoft 365.

La Commission européenne avait ouvert , fin juillet, une enquête sur « d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles de Microsoft concernant Teams ».

Dans un billet de blog, Nanna-Louise Linde, Vice Presidente chargée des affaires européennes de Microsoft confirme que ce « débranchage » répond à ses injonctions : » Aujourd’hui, nous annonçons des changements proactifs qui, nous l’espérons, permettront de répondre à ces préoccupations de manière significative, même si l’enquête de la Commission européenne se poursuit et que nous coopérons avec elle. »

Teams séparé d’Office 365 et Microsoft 365 à partir du 1er octobre

Concrètement Microsoft indique que Teams ne sera plus intégré à Office 365 et Microsoft 365 à partir du 1er octobre dans l’espace économique européen et en Suisse.

Les clients actuels de ces offres incluant Teams se verront appliquer une ristourne de 2 € par mois quand Teams sera désormais proposé, séparément, au prix de 5€. Une offre, avec ou sans Teams, sera proposée plus tard aux petites entreprises à « un prix inférieur » indique l’éditeur sans plus de précisions. La grille des nouveaux tarifs est disponible ici.

Parallèlement, Microsoft indique qu’il va continuer à améliorer l’intégration des applications concurrentes et tierces dans ses suites, notamment en renforçant la documentation technique et les services de support.

Enfin, l’éditeur annonce son intention de « développer une nouvelle méthode d’hébergement des applications Web Office au sein d’applications et de services concurrents, un peu comme le fait Microsoft dans Teams. »

» Nous pensons que ces changements équilibrent les intérêts de nos concurrents avec ceux des clients professionnels européens, en leur donnant accès aux meilleures solutions possibles. » conclut Nanna-Louise Linde.

L’autorité européenne de la concurrence a déclaré qu’elle prenait note de l’annonce de l’entreprise sans plus de commentaire.

Teams a été ajouté gratuitement à Office 365 en 2017 en remplacement de Skype for Business.

En juillet 2020, Slack (maintenant détenue par Salesforce) a déposé une plainte contre Microsoft, alléguant que Microsoft avait illégalement lié Teams à ses suites de productivité.

Microsoft avait entamé des discussions avec la Commission européenne (CE) en 2022 sur des solutions qui pourraient rendre inutile une enquête formelle et aurait proposé de réduire le prix d’Office lorsque Teams n’était pas inclus.

L’éditeur a accumulé 2,2 milliards € d’amendes antitrust dans l’UE au cours de la décennie précédente pour des affaires de vente liée entre ses différents logiciels.