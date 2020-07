Slack attaque Microsoft devant la Commission européenne

Microsoft est-il en position dominante avec Office ? Slack le prétend et invite la Commission européenne à en juger.

Sa requête prend la forme d’une plainte au nom d’une pratique qu’il qualifie d’anticoncurrentielle. En l’occurrence, l’intégration de Teams dans la suite bureautique.

« Des millions d’individus » souffriraient des effets de cette « vente liée » : installation forcée, suppression impossible et dissimulation du coût véritable.

Today we announced that we filed an EU competition complaint against Microsoft. But this is much bigger than Slack v. Microsoft – it’s really about two very different philosophies for the future of digital ecosystems – gateways versus gatekeepers. https://t.co/9zZiC4JwPF

— Slack (@SlackHQ) July 22, 2020