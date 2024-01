Microsoft Copilot : le point sur les offres début 2024

À quand Copilot sur les « clouds souverains » ? Ce n’est pas encore à l’ordre du jour. « Nous travaillons actuellement sur notre calendrier », explique Microsoft.

En attendant, la version pour Microsoft 365 s’ouvre à davantage de publics. La voilà désormais officiellement accessible « au grand public et à toutes les organisations ».

Jusqu’alors, ne pouvaient s’y abonner que les entreprises disposant de licences Microsoft 365 E3 ou E5… et contractualisant pour un minimum de 300 sièges.

Cette limite n’existe plus. En parallèle, l’accès à Copilot s’ouvre aux licences Microsoft 365 Business Standard et Business Premium (« pour les PME ») – ainsi qu’à Office 365 E3 et E5.

Sur toutes ces offres, l’assistant est disponible en tant que module complémentaire, à partir de 28,10 € HT/mois/utilisateur (tarification avec abonnement annuel). On peut l’acquérir en direct ou, dorénavant, par l’intermédiaire des partenaires CSP (fournisseurs de solutions cloud).

Copilot Pro, un « ChatGPT Plus » pour Microsoft 365

Le périmètre s’étend aussi aux utilisateurs individuels de Microsoft 365 (Personnel ou Famille). Avec une offre spécifique : Copilot Pro. Son prix : 22 € TTC par mois, sans engagement mais avec reconduction tacite.

Principal apport de Copilot Pro par rapport à l’offre gratuite : l’accès au sein des applications Microsoft 365. Plus précisément, Word, Excel (en aperçu, anglais uniquement), PowerPoint, Outlook et OneNote, sur PC, Mac et iPad.

Autres bénéfices :

– Accès prioritaire à GPT-4 et GPT-4 Turbo lors des pics de charge

– Création de GPT (versions personnalisées de Copilot)

– Pour la génération d’images, le format paysage (en plus du carré), une qualité plus éleve et davantage de boosts (nombre d’itérations) pour Designer (ex-Bing Image Creator)

Sur les abonnements Microsoft 365 Famille, l’accès à Copilot Pro n’est pas partagé entre utilisateurs. Dans tous les cas, la protection des données commerciales (schéma ci-dessous) ne s’applique qu’aux utilisateurs connectés sur un compte professionnel via l’Entra ID de leur organisation.

L’application Copilot pour iOS et Android vient de passer en disponibilité générale. Il faudra attendre février pour le déploiement de Copilot dans l’app moblie Microsoft 365.

Illustration principale © photo for everything – Adobe Stock