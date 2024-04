Microsoft ouvre un Hub IA à Londres

Quelques jours après sa nomination à la tête de Microsoft AI, Mustafa Suleyman annonce l’ouverture d’un hub dédié à Londres.

« En tant que citoyen britannique, né et élevé à Londres, je suis fier d’avoir cofondé et bâti ici une entreprise d’IA de pointe. Je suis profondément conscient de l’extraordinaire vivier de talents et de l’écosystème de l’IA au Royaume-Uni, et je suis ravi de prendre cet engagement envers le Royaume-Uni au nom de Microsoft AI. » explique Mustafa Suleyman.

Une référence à ses précédentes créations d’entreprise dans ce domaine. D’abord DeepMind, créée en 2010 et basée à Londres, avant d’être acquise par Google en 2014 pour 500 millions $. Puis Inflection AI, qu’il co-fonde en 2022 avec Reid Hoffman, ancien créateur de Paypal et de Linkedin.

Le Hub IA sera dirigé par Jordan Hoffmann , ex de Inflection AI

Selon The Information, Microsoft aurait payé 650 millions $ à Inflection AI après avoir débauché la plupart de ses salariés dont Mustafa Suleyman, pour diriger Microsoft AI.

Le nouveau hub, sis dans la capitale britannique, s’ajoute aux activités existantes dans le domaine de l’IA au Royaume-Uni, y compris le laboratoire Microsoft Research Cambridge.

« Le nouveau pôle d’IA sera dirigé par Jordan Hoffmann, un scientifique et ingénieur exceptionnel en IA. Avant de rejoindre Microsoft AI, Hoffmann s’est distingué en tant que pionnier de l’IA chez Inflection et DeepMind, basés à Londres. Hoffmann sera rejoint par un groupe talentueux de membres de l’équipe Microsoft AI basés dans notre bureau de Londres Paddington. » écrit Mustafa Suleyman.



C’est un signal fort de l’engagement de Microsoft de faire du Royaume-Uni sa place forte de l’IA en Europe. L’éditeur de Redmond a annoncé un investissement de 2,5 milliards de livres sterling sur le domaine et l’acquisition de 20 000 GPU d’ici 2026 pour construire une infrastructure dédiée.