Microsoft va-t-il vers un programme Insider unifié ?

Vers une fusion entre les programmes Insider de Windows et d’Office ? Microsoft ne parle pas encore d’une telle unification, mais insiste sur le « rapprochement » qui s’orchestre actuellement.

Côté Office, le groupe américain a récemment renommé les canaux de mise à jour. Il en a aussi ajouté un et changé celui par défaut pour certaines installations.

Cette nouvelle nomenclature vaudra également bientôt pour Windows. D’ici à fin juin en l’occurrence.

À cette occasion, des « canaux » prendront le relais des actuels « anneaux ».

Ces derniers se comptent aujourd’hui au nombre de trois. Les testeurs sont censés baser le choix sur la fréquence des mises à jour.

Deux de ces anneaux existent depuis le lancement du programme Windows Insider en 2015. D’une part, le « lent », avec des mises à jour une ou deux fois par mois. De l’autre, le « rapide », qui permet d’accéder plus rapidement aux fonctionnalités expérimentales (un à deux updates par semaine), moyennant une moindre stabilité.

En 2016 s’y était ajouté l’anneau « Release Preview ». Il permet de rester sur la version de production de Windows 10 tout en accédant en avant-première à certaines fonctionnalités (correctifs, applications, pilotes).

Le nouveau modèle ne se fondera plus sur la fréquence de diffusion des mises à jour, mais sur leur qualité.

L’anneau rapide deviendra le canal Dev. Il permettra de « recevoir des builds au plus tôt », avec « des instabilités susceptibles de bloquer des activités clés ou de nécessiter des solutions de rechange ».

Ces builds ne seront pas liées à une version spécifique de Windows 10.

L’anneau lent deviendra le canal Bêta. Il donnera accès à « des mises à jour relativement fiables validées par Microsoft ». Le tout lié à une version spécifique de Windows 10.

L’anneau Release Preview gardera le même nom dans son équivalent canal. Il offrira un accès anticipé à la prochaine version majeure de l’OS, à travers des mises à jour de fonctionnalités.

Microsoft entend effectuer, vis-à-vis d’Edge et de Teams, le même rapprochement qu’avec Office. Et n’exclut pas l’idée de proposer à terme un « réglage unique » du canal de diffusion.

Photo d’illustration © Roberto Maldeno – CC BY-NC-ND 2.0

