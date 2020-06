Microsoft 365 : les règles de mises à jour changent pour les entreprises

Il y a du nouveau dans les canaux de mise à jour de Microsoft 365.

Microsoft les a renommés, a changé celui par défaut pour certaines installations… et en ajouté un.

Le nouveau canal, ouvert le 12 mai dernier, se nomme « entreprise mensuel » (Monthly Enterprise).

Il couvre deux éditions de la suite bureautique :

Il permet de recevoir mensuellement des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités, en parallèle du Patch Tuesday (soit le deuxième mardi du mois).

Il s’agit d’un intermédiaire entre :

Pour ce qui est des nouveaux noms :

Les références à cette nomenclature ont commencé à apparaître le 9 juin 2020.

Avec elle, les attributs des canaux ont changé :

– InsiderFast -> BetaChannel

– Insider -> CurrentPreview

– Monthly -> Current

(nouveau : MonthlyEnterprise)

– Targeted -> SemiAnnualPreview

– Broad -> SemiAnnual

Les anciennes valeurs d’attributs restent valides dans l’outil Déploiement d’Office.

Sur Configuration Manager, il faudra penser à ajuster, au niveau de la propriété « Title », les éventuelles règles de déploiement automatique.

Depuis le 9 juin, le canal mensuel est celui par défaut pour Microsoft 365 Apps for Enterprise, à la place du semi-annuel. Il l’était déjà pour Microsoft 365 Business.

