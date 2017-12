Nokia 9: HMD prépare son premier smartphone avec écran OLED

Des rumeurs ont déjà fait état de l’arrivée d’un Nokia 9 escompté en janvier.

Des informations plus tangibles apparaissent sur le Web, suite au passage du terminal mobile nouvelle génération entre les mains de la Federal Communications Commission aux Etats-Unis.

Les spécifications de l’appareil ont en effet été publiées sur le site Web de l’agence fédérale américaine en charge de la régulation des télécoms aux USA.

Le nouveau smartphone sera pourvu, au dos, d’une configuration à deux APN : l’un avec capteur de 12 mégapixels et l’autre avec capteur de 13 mégapixels. L’une de ces caméras pourrait être équipée d’un téléobjectif permettant un zoom optique x2.

Déception en revanche pour l’APN situé en façade puisqu’il ne disposera que d’un capteur de 5 mégapixels, contre 13 mégapixels pour celui du Nokia 8.

Le Nokia sera aussi pourvu d’un écran OLED de 5,5 pouces signé LG, alors que le Nokia 8 était équipé d’un écran de 5,3 pouces. Il s’agira du premier smartphone Nokia avec écran OLED signé HMD (du nom de la société d’exploitation de la marque Nokia).

Pour l’heure, sa définition n’est pas connue, même des rumeurs précédentes penchaient en faveur d’une définition 1440p.

Au coeur du Nokia 9 siègera le SoC (System on Chip) Snapdragon 835 de Qualcomm. Sans doute une déception pour les aficionados des pouces les plus avancées dans la mesure où Snapdragon a déjà annoncé le Snapdragon 845 qui équipera de nombreux flagship en 2018.

Si la mémoire flash interne est connue avec 128 Go, la quantité de mémoire vive embarquée ne l’est pas. On peut tabler sur 4 Go, même si de récents testbenches passés sous Geekbench font état de 6 Go.

L’ensemble sera alimenté par une batterie de 3250 mAh, avec prise en charge de la recharge rapide, avec 18 watts à la clé.

Le Nokia devrait être livré avec la toute dernière mouture d’Android, soit Oreo.

Si la fiche technique est plutôt alléchante, elle ne réserve toutefois aucune surprise.

HMD Global devrait annoncer son nouveau smartphone phare estampillé Nokia début de 2018. Peut-être en février à l’occasion du MWC (Mobile World Congress).

(Crédit photo Nokia 8 : @Nokia)