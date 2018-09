Pixel 3 et 3 XL : Google tiendra un événement le 9 octobre

Google tiendra un événement à New York en date du 9 octobre prochain. En guise de teaser, la firme de Mountain View a donné quelques indices dans l’invitation avec écrit « I <3 NY ». Le chiffre 3 dans l’émoticone d’un coeur pointe tout droit sur les Pixel 3 et Pixel 3 XL que la société devrait vraisemblablement présenter.

Des appareils déjà largement connues

Si Google laisse encore planer le mystère sur ses prochains terminaux mobiles, celui-ci a largement été éventé ces derniers mois avec de multiples fuites détaillant les spécifications des smartphones ainsi que des photos des appareils.

Récemment, une personne aurait même oublié un Pixel 3 à l’arrière d’un véhicule Lyft. Un groupe russe prétend également avoir mis la main sur une livraison de Pixel 3 XL, allant jusqu’à publier une vidéo « d’unboxing » (déballage) de l’appareil.

Les Pixel 3 et le Pixel 3 XL représentent la troisième génération de la gamme Pixel signée Google et lancée en 2016. Cette troisième génération de Pixel par Google a vraisemblablement été développée par la branche mobile de HTC, que Google a partiellement acquise en 2017.

Côté design, le Pixel 3 XL devrait être pourvu d’une encoche au sommet de sa façade. Cette dernière abriterait l’APN frontal et le capteur de proximité. Des critiques se sont déjà faites entendre à son sujet, estimant qu’elle nuit au design de l’appareil par son imposante largeur.

Quant au Pixel 3, il devrait arborer un design plus classique, avec toutefois des bordures très fines.

Quelques surprises possibles

Côté performances, le Pixel 3 XL devrait embarquer un SoC (System on Chip) signé Qualcomm avec processeur à 8 coeurs. On peut tabler sur le Snapdragon 845 qui intègre également la solution graphique Adreno 630. L’écran devrait être défini en 2960 par 1440 pixels, soit une densité de pixels de 494 ppp (pixels par pouce).

Plane également la possibilité du support de la recharge sans fil et du lancement d’un périphérique décrit comme un « Pixel stand », qui ne serait autre qu’une station de recharge sans fil. Le dock transformerait également le terminal mobile en assistant intelligent adossé à Google Assistant.

L’an passé, en plus des Pixel 2 et Pixel 2 XL, la filiale d’Alphabet avait également dévoilé d’autres produits avec les Pixelbook, Google Home Mini et Max, Pixel Buds et Clips. On peut donc s’attendre à ce que Google réédite cela avec l’annonce de nouveaux produits.

Google écarté toutefois la possibilité du lancement de la Pixel Watch cette année, préférant se concentrer sur les autres appareils de la gamme Pixel.

Depuis leur lancement, les smartphones Pixel jouissent d’une réputation solide dans l’écosystème Android. Google n’a toutefois jamais dévoilé le nombre d’unités livrées, même si une estimation pointe vers 3,9 millions d’unités écoulées en 2017. Un succès d’estime donc si on compare notamment ce chiffre aux ventes d’iPhone.

(Crédit photo : @Google)