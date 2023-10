Procès Google : ce qu’a dit Satya Nadella face au tribunal

Lors de son témoignage lundi 2 octobre devant le DoJ, Satya Nadella a révélé les efforts déployés par Microsoft pour tenter de réduire la domination de Google sur les moteurs de recherche.

Selon ses estimations, l’investissement dans Bing s’élèverait à environ 100 milliards $ d au cours des 20 dernières années.

«Tout le monde parle du Web ouvert, mais il existe réellement le Web de Google » a-t-il déclaré depuis la barre du tribunal de Washington, DC.

Selon CNBC, Satya Nadella a expliqué que la part de marché dominante de Google dans la recherche en ligne signifie que les éditeurs et les annonceurs adaptent leur contenu aux exigences de Google, ce qui rend plus difficile l’implantation de concurrents comme Bing.

L’accord exclusif le plus célèbre entre Google et Apple se chiffre à 19 milliards $ cette année pour faire de la recherche Google la fonction par défaut sur les produits Apple.

Google verse 19 milliards $ à Apple en 2023

Satya Nadella a déclaré qu’il s’est concentré chaque année à demander à Apple « d’accepter une offre par défaut de Microsoft et qu’ils ont eu « une série de dialogues à ce sujet ». Il aurait également indiqué être prêt à abandonner le nom Bing pour convaincre Apple.

Au cours de son témoignage, Satya Nadella a nié que l’adoption de l’intelligence artificielle par Bing ait entraîné des changements spectaculaires dans sa part de marché.

Selon CNBC, Google a fait valoir que les programmes d’intelligence artificielle comme le chatbot ChatGPT ont accru la concurrence sur le marché des moteurs de recherche.

Le seul domaine dans lequel Bing a connu un certain succès est celui de la recherche sur ordinateur, en grande partie grâce à sa capacité à définir Bing comme navigateur par défaut sur son navigateur Edge, que de nombreux fabricants de PC choisissent de préinstaller pour bénéficier d’une réduction sur la licence des logiciels Microsoft.

Mais même là, de nombreux utilisateurs choisissent d’utiliser le navigateur Chrome de Google et son moteur de recherche sur les appareils Windows.

Google-Microsoft : nouvelle concurrence avec l’IA

Satya Nadella a déclaré que la position de Google sur les ordinateurs de bureau Windows montre à quel point l’écosystème de Microsoft est ouvert. Il a admis que Google est toujours le mot le plus fréquemment interrogé sur Bing.

Alors que l’intelligence artificielle devient de plus en plus répandue dans la recherche, Satya Nadella a déclaré qu’il craignait que Google utilise sa position pour bloquer encore plus de possibilités à ses concurrents.

Rivaliser avec l’avantage économique principal de Google « deviendra encore plus difficile à l’ère de l’IA », a déclaré Satya Nadella cité par CNBC.

, Silicon.co.uk