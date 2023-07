Twitter vs X : Elon Musk bientôt face aux litiges juridiques ?

Lundi 24 juillet, Twitter a officiellement commencé à changer de marque en X, qui comporte un logo X en noir et blanc .

Elon Musk a depuis longtemps affiché son ambition de transformer Twitter en X, » the everything app”, inspirée de l’application chinoise WeChat, qui intègre différents services tels que la messagerie, les médias sociaux, les sites e-commerce, les paiements, etc.

Musk a racheté le nom de domaine X.com à PayPal en 2017. Depuis lundi, il redirige vers Twitter. IL est également le fondateur et LE directeur général de SpaceX et a récemment lancé xAI pour tenter de concurrencer OpenAI et son produit populaire ChatGPT.

X : vers des litiges sur le copyright ?

Reuters rapporte qu’Elon Musk et X Corp se sont potentiellement ouverts à des poursuites pour contrefaçon de marque car Meta Platforms et Microsoft, ainsi que des centaines d’autres entités, ont déjà des droits de propriété intellectuelle pour la même lettre.

« Il y a 100% de chances que Twitter soit poursuivi en justice par quelqu’un », a déclaré à Reuters l’avocat spécialiste des marques Josh Gerben.

Il aurait compté près de 900 enregistrements actifs de marques américaines qui couvrent déjà la lettre X dans un large éventail d’industries.

Selon Reuters, Microsoft détient depuis 2003 une marque X liée aux communications concernant son système de jeu vidéo Xbox.

Meta Platforms, qui a récemment lancé Threads, un concurrent de Twitter, possède une marque fédérale enregistrée en 2019 couvrant une lettre « X » bleue et blanche pour des domaines tels que les logiciels et les médias sociaux.

» Meta et Microsoft ne porteront probablement pas plainte à moins qu’ils ne se sentent menacés par le fait que le X de Twitter puisse empiéter sur le capital de la marque qu’ils ont construit ».