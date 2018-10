Priorités IT 2019 : les DSI mettent la cybersécurité et l’IA en tête

A l’heure de la transformation numérique des entreprises, la cybersécurité est un enjeu majeur pour les organisations.

Si d’aucuns estiment que cela reste largement l’apanage du responsable des technologies de l’information et de la communication dans les sociétés, les employés doivent également adopter de nouveaux types de comportement. Cela découle du nombre croissant d’attaques d’ingénierie sociale, à l’instar du phishing.

La cybersécurité placée au centre des préoccupations

La cybersécurité échoie également aux conseils d’administration, le DSI ne restant plus le seul à être pointé du doigt. Ce dernier doit rester toutefois vigilant et en mesure d’influencer les utilisateurs de technologies.

«L’année dernière, j’ai déclaré que les DSI devaient commencer à adapter leur activité numérique. Ils ont excellé », explique Andy Rowsell-Jones, vice-président et analyste distingué de Gartner. «Cette année, ils doivent aller plus loin et placer leur activité numérique en pleine croissance sur une base stable et sécurisée. La réussite de la troisième ère de l’informatique d’entreprise repose sur une stratégie judicieuse combinant de nouvelles technologies perturbatrices avec un rééquilibrage des investissements existants. ”

L’IA porteuse d’une véritable révolution

Autre élément névralgique, les nouvelles technologies telles que l’IA qui vont bouleverser le rôle des DSI.

C’est bien l’IA qui devrait de loin, selon les DSI, jouer un rôle crucial dans la refonte des modèles commerciaux. Les données et l’analyse occupent désormais les places suivantes.

Des efforts numériques redoublés

La tendance est aussi celle d’une forte évolution des efforts numériques, avec 33 % des personnes interrogées les ayant faits évoluer, contre 17 % en 2017. Les organisations sont mues par le désir « d’accroître l’engagement des consommateurs via les canaux numériques ».

«La capacité de prendre en charge une plus grande échelle est investie et développée dans trois domaines clés: le volume, la portée et l’agilité. Tous visent à encourager les consommateurs à interagir avec l’organisation », a expliqué M. Rowsell-Jones. «Par exemple, augmenter le champ d’application signifie proposer au consommateur une variété de services et d’actions numériques. En général, plus la variété des interactions disponibles via les canaux numériques est grande, plus un consommateur devient impliqué et moins on coûte pour le servir. »

Des budgets informatiques en berne

Malgré tout, les budgets consentis à la transformation numérique croient faiblement. Les DSI s’attendent ainsi à une augmentation de 2,9 % de leurs budgets informatiques l’année prochaine. C’est 0,1 point de moins qu’en 2018. Même s’il existe des disparités géographiques, la zone Asie /Pacifique pouvant se targuer de 3,5 %, qui est cependant inférieur de 1,6 point par rapport à 2018.

M. Rowsell-Jones estime cependant que le virage doit être pris coûte que coûte : «Les DSI doivent utiliser leurs ressources financières pour faire de 2019 une année de transformation pour leurs activités. Restez actif dans les discussions sur la transformation et investissez temps, argent et ressources humaines pour éliminer les obstacles au changement. Les entreprises qui ont du retard dans le numérique seront désormais confrontées à un grave désavantage concurrentiel.”

Les résultats de cette enquête de Gartner ont été présentés lors du symposium Gartner / ITxpo. L’enquête Gartner CIO Agenda 2019 a rassemblé les données de plus de 3 000 répondants CIO dans 89 pays et dans tous les principaux secteurs d’activité, ce qui représente environ 15 000 milliards de dollars de recettes / budgets du secteur public et 284 milliards de dollars en dépenses informatiques.

(Crédit photo : @Gartner)