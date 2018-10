Recrutement IT : les embauches de cadres en hausse

L’informatique est toujours un moteur du recrutement de cadres. Mais la profession n’a pas échappé à la hausse trimestrielle du nombre de demandeurs d’emploi en France.

Ainsi, Pôle emploi dénombrait 55 140 chômeurs de catégorie A fin septembre 2018, contre 53 180 fin juin dans les métiers informatiques (SI, support, développement…).

La situation est similaire dans les catégories ABC qui regroupe les personnes sans emploi et celles en activité réduite. Elles étaient 73 540 dans les métiers IT au troisième trimestre 2018, contre 71 180 au second trimestre 2018.

Pourtant, les réalisations et les prévisions d’embauches restent élevées dans le secteur.

Développement de l’activité

Dans les activités informatiques, plus de 9 entreprises sur 10 (93%) déclarent avoir embauché des cadres au troisième trimestre. Elles sont aussi nombreuses à l’envisager pour le quatrième trimestre, selon l’Association pour l’emploi des cadres (Apec).

De surcroît, plus de la moitié des employeurs qui ont recruté cet été déclarent une augmentation du volume de recrutements IT par rapport à la même période l’an dernier.

Le secteur reste donc optimiste, malgré un fort sentiment de tension.

83% des recruteurs de l’IT jugent difficile de trouver des profils qui répondent aux attentes du marché. Un taux en hausse de six points par rapport au précédent trimestre.

L’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences (data science, devops, IA…) et la guerre des talents que se livrent les recruteurs expliquent la tendance.

La forte rotation du personnel dans les ESN (entreprises de services du numérique) joue également. Toutefois, pour plus de 6 entreprises du secteur sur 10, le développement de l’activité est le principal motif d’embauche, devant le turnover, selon la note de l’Apec.

(crédit photo © Olivier Le Moal-Shutterstock)