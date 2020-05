Référencement : Google change les règles au nom de l’UX

AMP va sur ses 5 ans… et sur sa fin ?

Il est tentant de poser la question au vu des dernières annonces de Google sur la section « À la une » de son moteur de recherche.

À l’heure actuelle ne sont censés y apparaître que des contenus au format AMP. Il en est ainsi depuis 2016.

Cette exclusivité devrait être levée à l’horizon 2021.

En parallèle, un nouveau critère de référencement fera son entrée. Non seulement pour la section « À la une », mais aussi pour l’ensemble du moteur de recherche.

Ce critère repose sur l’initiative Web Vitals, lancée début mai dans le but d’établir un ensemble de métriques d’expérience utilisateur.

Google a retenu trois de ces métriques, jugées communes à tous les sites :

Ces « Core Web Vitals »* feront l’objet d’une réactualisation tous les ans.

Google les ajoutera à d’autres signaux regroupés dans la catégorie « expérience de page ». En l’occurrence, la compatibilité avec les appareils mobiles, le HTTPS, la protection contre les malwares et l’absence d’interstitiels intrusifs.

La mise en place de ces nouveaux signaux de référencement se fera avec un préavis de 6 mois.

Google fournit plusieurs outils pour mesurer les « Core Web Vitals ». Entre autres, une bibliothèque JavaScript assortie d’une extension Chrome.

* On consultera cette page pour davantage de détails sur la manière dont Google a défini les seuils.

Illustration principale via Visualhunt

