SAP : Bill McDermott remercié, retour à une direction bicéphale

Bill McDermott aura passé un peu moins de dix ans à la tête de SAP.

Son départ a été officialisé ce 10 octobre, parallèlement à l’annonce des résultats trimestriels de l’éditeur allemand.

Le duo Christian Klein – Jennifer Morgan prend le relais, avec effet immédiat.

Le premier, né en 1980, était arrivé chez SAP en 1999. Il a depuis lors occupé divers postes dans la finance, notamment au sein de la filiale SuccessFactors. Depuis 2016, il assure la direction opérationnelle du groupe et chapeaute le développement des solutions back-end dont S/4HANA.

La seconde, née en 1971, avait rejoint SAP en 2004 après avoir travaillé entre autres pour Siebel et Accenture. Elle a dernièrement dirigé le Cloud Business Group, qui regroupe le portefeuille SaaS de l’éditeur (Ariba, Concur, Fieldglass, Qualtrics, C/4HANA…).

Arrivé chez SAP en 2002 pour diriger les activités en Amérique du Nord, William « Bill McDermott » avait pris la tête du groupe en 2010, succédant à Léo Apotheker, débarqué après moins d’un an.

Il avait d’abord partagé les fonctions de CEO avec Jim Hagemann Snabe (à gauche sur la photo ci-dessous), avant de prendre seul la main en 2014.

Illustrations © SAP SE

