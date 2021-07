Logiciels : le Top 50 des éditeurs en France en 2021

» En 2021, le marché Français de l’édition de logiciels reste solide et emploie 165 000 personnes dont 28 000 en R&D. Avec une croissance de 6,6% et un taux de profitabilité proche de 10%, il démontre une fois de plus son dynamisme » explique Bernard-Louis Roques, Directeur Général et co-fondateur de Truffle Capital.

Réalisée en pleine crise pandémique ( avril 2020), l’enquête ne révèle d’effet négatif majeur sur l’activité . » Les éditeurs de logiciels ont même affiché une croissance de leur chiffre d’affaires en 2020 de 4,3% grâce à la forte exposition du sous-segment du SaaS et à leur capacité à aller chercher de la croissance à l’international. » explique Eric Beaudet, consultant-analyste senior de teknowlogy | CXP-PAC qui a réalisé l’étude. En effet, 87 % des éditeurs du classement disposent d’une offre SaaS, en hausse de 3% sur un an.

La forte accélération des projets de digitalisation, autour de la collaboration, du travail à distance et de la cybersécurité notamment, devrait bénéficier aux éditeurs en 2021 : 98% tablent sur de la croissance et près de trois quarts d’entre elles comptent augmenter leurs effectifs cette année.

Top 50 des éditeurs de logiciels en 2020*

Rang Editeurs de logiciels Chiffre d’affaires EDITION en millions d’euros (1) 1 DASSAULT SYSTEMES 4 024 2 SOPRA STERIA 658, 5 3 MUREX 580 4 CEGID 498 5 CLARANOVA 407,8 6 CEGEDIM 356,6 7 AXWAY 297,2 8 TALEND 234 9 QUADIENT 226,6 10 ISAGRI 198 11 INETUM 165 12 LINEDATA SERVICES 161 13 BERGER-LEVRAULT 159,4 14 ODIGO 159,4 15 SEPTEO 150 16 SMART ADSERVER 138 17 DOCAPOSTE 134 18 ESI GROUP 132,6 19 ESKER 112 20 IVALUA 96 21 PLANISWARE 95 22 GENERIX GROUP 81,1 23 FIDUCIAL INFORMATIQUE 80 24 DL SOFTWARE 74 25 ATEME 70,7 26 LYRA NETWORK 70 27 MAINCARE SOLUTIONS 69,7 28 INFOVISTA 62 29 NEOXAM 61 30 PRODWARE 56 31 TALENTIA SOFTWARE 54,5 32 STORMSHIELD 53 33 SOFTWAY MEDICAL 52,2 34 HARDIS GROUP 52 35 EBP INFORMATIQUE 52 36 DALET 51,5 37 BODET SOFTWARE 50,2 38 LECTRA 49,6 39 SOGELINK- GEODESIAL GROUP 49,6 40 STOP SOLID 45



(1) Chiffre d’affaires de l’activité Edition réalisé en 2020

* Réalisé à partir d’une enquête par questionnaire en ligne. Le Palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque entreprise participante, et complétées dans certains cas par des sources extérieures. Certaines données, de nature confidentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée.

Lire le classement complet sur le site Truffle 100