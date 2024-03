Open Trusted Cloud : que retenir du 1er Baromètre des éditeurs de logiciels européens d’OVHcloud

Comment se développent les éditeurs de logiciels européens ? A cette question simple, le 1er Baromètre Open Trusted Cloud des éditeurs de logiciels, menée par OpinionWay pour OVHcloud en collaboration avec Silicon, apporte des réponses précieuses, entre état des lieux de leur activité et défis à relever pour assurer la souveraineté et la sécurité des données de leurs clients.

En dépit des disparités régionales, on constate des points communs essentiels entre les éditeurs interrogés dans cinq pays.

Souveraineté et sécurité des données : des enjeux communs

D’abord les leviers de croissance sur lesquels ils comptent pour développer leur activité. A des degrés divers, ils investissent dans la R&D (58%), les ventes internationales ( 49%), et le marketing digital (49%) qui constituent leur Top 3.

« Pour gagner des parts de marchés, les éditeurs de logiciels actionnent trois leviers classiques – la R&D, l’international, et la promotion des produits. Ce sont souvent des moments clés dans le développement de l’entreprise, où ils peuvent s’appuyer sur leurs réseaux d’alliés et se renseigner si ils ne peuvent pas bénéficier de programmes de partenaires. » explique Sylvain Rouri, Chief Sales Officer d’OVHcloud.

On notera cependant quelques spécificités nationales. Ainsi les éditeurs français se tournent davantage vers les pays du Moyen-Orient pour l’export, quand les italiens se consacrent à leur marché intérieur et aux pays de l’UE.

On relève aussi des actions plus soutenues que la moyenne européenne pour les éditeurs français dans le marketing (64%) et la R&D (88%).

Dans le domaine de la protection des données, l’importance du cloud de confiance est une préoccupation pour 90 % des éditeurs. De son côté, la sécurité et la souveraineté des données sont citées par 70 % des répondants. Puisque la sécurité est un enjeu de premier plan, il est logique que les labels et les certifications en matière de cybersécurité le soient également. C’est particulièrement vrai pour les Allemands (97 %), les Français (92 %) et les Espagnols (90 %). Le « Made in Europe » est un argument de vente surtout mis en exergue par les Allemands (93 %), les Espagnols (87 %) et les Français (82 %). Il paraît moins prépondérant pour les Britanniques (51 %). « Le fait d’être une entreprise européenne n’est pas toujours le principal critère de sélection. Cependant, l’accent mis de manière inhérente sur la protection des données et la sécurité nous distingue souvent des concurrents non européens dans le processus de décision.» souligne Marco Grossi, CEO d’iLovePDF Des disparités sur la distribution et le déploiement des solutions

C’est dans les domaines de la distribution et du déploiement des logiciels que l’on pointe des disparités. Si le mode de distribution directe concerne, en moyenne, 58 % des éditeurs européens, on note de grandes différences au sein du panel avec, en particulier, un niveau de 70 % pour les éditeurs espagnols et 64 % pour les français.

On relève aussi des différences dans le modèle de déploiement des logiciels. Tandis que le modèle hybride ( on premise et SaaS) représente 37 % pour la moyenne européenne, l’Espagne (67 %) et l’Italie (50 %) vont largement au delà. De son côté, l’Allemagne favorise le on-premise (50 %) et la France se distingue par l’adoption du SaaS (40 %). « L’émergence d’un écosystème structuré est l’une des pistes susceptibles de mettre plus en lumière les éditeurs et l’offre européenne, en portant d’une seule voix les messages. Pour renforcer leur position, les éditeurs ne doivent pas hésiter à collaborer avec d’autres acteurs européens. Agir collectivement nous permet de démultiplier l’impact et de mutualiser les coûts. Cette démarche est particulièrement adaptée pour adresser de nouveaux marchés et clients, parfois difficiles d’accès individuellement. » analyse Khaled Allab, Directeur du Programme Open Trusted Cloud chez OVHcloud. Téléchargez le le 1er Baromètre Open Trusted Cloud ici

​Méthodologie

La première édition du baromètre Open Trusted Cloud® des éditeurs de logiciels (ISV) européens a été menée par OpinionWay pour OVHcloud en collaboration avec Silicon. Réalisée d’octobre à décembre 2023, cette enquête a contacté plus de 10 000 éditeurs pour recueillir les retours de 167 éditeurs de logiciels et de solutions informatiques de plus de 20 salariés et réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 2 millions € et en provenance d’Allemagne (25 %), du Royaume-Uni (25 %), de France (20 %), d’Espagne (15 %) et d’Italie (15 %).