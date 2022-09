SAP Universal ID : la « phase deux » touche à sa fin

Pas d’Universal ID ? Passé le 12 octobre, vous ne pourrez plus vous connecter sur le portail SAP.com. L’éditeur vient d’émettre un rappel à quinze jours de l’échéance. En toile de fond, le bouclage de la « phase deux » du programme, attendu d’ici à la fin de l’année.

SAP avait posé la première brique du programme Universal ID en septembre 2019, sur SAP for Me. Le portail d’assistance SAP ONE avait rapidement suivi. « Plus de 500 » services sont aujourd’hui dans la boucle.

SAP for Me avait inauguré la fameuse « deuxième phase ». Dès qu’un service atteint ce stade, l’Universal ID y devient obligatoire, remplaçant les deux types de comptes qu’il permet de fédérer : personnels (P-Users) et d’entreprise (S-Users).

Au-delà de l’adresse e-mail et du mot de passe, cet identifiant « universel » inclut des informations personnelles. En particulier, les préférences et les consentements de l’utilisateur. Objectif : optimiser son expérience sur les services SAP, y compris s’il change d’entreprise.

Le passage d’un service en « deuxième phase » entraîne la désactivation d’une autre méthode d’identification : le « passeport SAP », fondé sur des certificats clients X.509.

Photo d’illustration © SAP SE / Wolfram Scheible