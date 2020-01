Sécurité IoT : Armis se vend 1,1 Md$ à Insight Partners

Armis, plateforme de sécurité « agentless » pour les objets connectés et terminaux non gérés, a été acquise pour 1,1 milliard de dollars par Insight Partners.

Armis, éditeur d’une plateforme logicielle de sécurité pour l’Internet des objets (IoT) et les terminaux qui échappent au contrôle de l’IT, monte en puissance. L’entreprise fondée en 2015 s’est vendue à l’un de ses investisseurs, Insight Partners.

La société de capital-risque basée à New York paiera 1,1 milliard de dollars pour acquérir Armis, avec une participation de 100 millions de dollars de CapitalG (ex-Google Capital) et le soutien (« rollover ») de certains actionnaires existants. Cette opération est la plus importante menée par Insight Partners dans le domaine de la sécurité IoT, à ce jour. Elle offre l’opportunité à Armis de soutenir son expansion dans le monde et sur ses marchés clés.

« L’un des plus grands défis qui empêchent les DSI et les RSSI de dormir la nuit est de savoir comment sécuriser les appareils non gérés qui prolifèrent partout, des sites de production aux chambres des hôpitaux, des aéroports aux conseils d’administration », a déclaré Nadir Izrael, CTO et cofondateur d’Armis. « Avec le soutien d’Insight, nous continuerons à étoffer notre technologie de classe mondiale pour aider [nos clients et nos partenaires] à identifier les appareils, à suivre leur comportement et à répondre aux menaces qui les ciblent. »

Opérer « de manière indépendante »

Basée à Palo Alto (Californie), la société Armis dispose également de bureaux à Denver (Colorado) et à Tel Aviv (Israël). Elle s’est spécialisée dans la protection « agentless » de terminaux et objets connectés. Ses solutions ciblent les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes de différents secteurs (technologie, santé, industrie, transport, retail, distribution…), dont Oracle, Allergan, Mondelēz et Sysco Foods, entre autres.

Une fois l’acquisition bouclée en février 2020, Armis continuera d’opérer « de manière indépendante » sous la direction de deux de ses trois cofondateurs, Yevgeny Dibrov (CEO) et Nadir Izrael (CTO). Tomer Schwartz, le troisième d’entre eux, a quitté l’entreprise.

Insight Partners, de son côté, va jouer de son influence au board. Ainsi, Jeff Horing et Teddie Wardi, respectivement fondateur et directeur d’Insight, vont rejoindre le conseil d’administration d’Armis. L’investisseur Gili Raanan (Cyberstarts) y fera aussi son entrée.

