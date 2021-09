Semi-conducteurs : l’UE pousse pour l’autosuffisance

La pénurie mondiale de puces ne montrant aucun signe d’atténuation , le plan de la Commission Européenne a été annoncé par la présidente de l’UE Ursula Von Der Leyen le 15 septembre.

Le mouvement n’était cependant pas inattendu. En mars dernier, l’Union européenne, dans le cadre de son plan Digital Compass 2030, a annoncé qu’elle souhaitait produire au moins 20 % des semi-conducteurs du monde d’ici la fin de la décennie.

From smartphones to trains or entire smart factories, semi-conductors make everything work.

But we depend on state-of-the-art chips manufactured in Asia.

We will present a new European Chips Act.

This is a matter of tech sovereignty.#SOTEU pic.twitter.com/glzweE1b4G

