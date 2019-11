Services Cloud : Microsoft veut appliquer la conformité au RGPD partout

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

» Aujourd’hui, Microsoft annonce une mise à jour des clauses de confidentialité des conditions de Microsoft Online Services (OST) dans ses contrats de cloud professionnel. (…) Nous annonçons également que nous proposerons les nouvelles conditions contractuelles à tous nos clients commerciaux – secteurs public et privé, grandes entreprises et petites et moyennes entreprises – dans le monde entier. » annonce le groupe de Redmond.

We’re updating the privacy provisions in the Microsoft Online Services Terms. We believe privacy is a fundamental right & these stronger protections should benefit our customers everywhere. Learn more: https://t.co/fZ3UzTJMb2 pic.twitter.com/0rBnlCCpJg — Microsoft Europe (@MSEurope) November 18, 2019

Un changement qui intervient en réponse aux allégations du ministère de la justice des Pays-Bas puis celles de l’Union Européenne sur la conformité au RGPD de sa suite bureautique Office 365 ProPlus.

A quelle échéance ces nouvelles dispositions s’appliqueront-elles ? « Le travail de mise à jour de notre fichier OST a déjà commencé. Nous prévoyons pouvoir proposer les nouvelles dispositions contractuelles à tous les clients du secteur public et des entreprises du monde entier au début de 2020. » précise Julie Brill, Chief Privacy Officer.

Concrètement, que va faire Microsoft ? Le groupe évoque » des modifications spécifiques d’ Office 365 ProPlus et une transparence accrue concernant l’ utilisation des données de diagnostic ».