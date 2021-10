Silicon Awards 2021 : découvrez les lauréats

– AUTOMATISATION –

Silicon Award OR est décerné à Delphix – Michelin

Pitch du projet

Michelin améliore sa performance ITOps de X% via l’automatisation des données pilotée par API

Michelin est le leader mondial de la fabrication de pneumatiques, avec près de 190 millions de pneus produits par an pour presque tous les types de véhicules, y compris les bicyclettes, les avions, les équipements agricoles, les poids lourds, les motos, ainsi que la navette spatiale de la NASA.

Pour innover dans le domaine de la mobilité, Michelin a placé les données au centre de sa stratégie informatique, avec près de 650 millions d’euros consacrés chaque année à la R&D.

Pour une entreprise telle que Michelin, la gestion d’une chaîne d’approvisionnement de cette ampleur et de cette complexité est ardue. Afin d’optimiser le flux interne des matériaux dans la chaîne d’approvisionnement et de limiter les éventuelles pénuries ou sur-consommations, Michelin souhaitait améliorer le temps de fonctionnement des applications et garantir des performances constantes de son application TRW, qui calcule et optimise le chargement des pneus dans les camions.

En s’appuyant sur la plateforme d’automatisation de données pilotée par API de Delphix, Michelin améliore la résilience de sa production de X%, en renforçant la fiabilité des sites (SRE) et en réduisant le temps moyen de réparation (MTTR).

Silicon Award ARGENT est décerné à Golem.ai – Manutan



Pitch du projet

L’intelligence artificielle au service de la relation client

Le groupe de distribution BtoB Manutan, leader européen du e-commerce BtoB, reçoit chaque année des milliers de messages entrants : commandes, demandes de renseignement, réclamations… Ces derniers comportent de nombreuses informations liées aux produits, aux données clients… Messages qui comportent aussi de nombreux documents à analyser comme des pièces jointes (contrats, devis…).

C’est pourquoi chez Golem.ai nous avons déployé une intelligence artificielle permettant d’automatiser l’analyse de l’ensemble des flux de messages entrants, avec les équipes métiers Manutan directement intégrées dans le choix technologique.

C’est une redirection de 85% des emails qui est aujourd’hui correctement faite, avec des équipes soulagées des tâches à faibles valeurs ajoutées.

– DATA ANALYTICS –

Silicon Award OR est décerné à ManoMano



Pitch du projet

Mesurer « à la Mano » et grâce à la data, le ROI des des dépenses de campagnes d’acquisition

Mesurer le retour sur investissement des campagnes d’acquisition est un sujet notoirement difficile pour les annonceurs notamment en raison des défauts des modèles d’attribution. Ces modèles donnent la valeur de chaque contact dans les différents canaux.

Le modèle dit “last-click” par exemple attribuera la vente au dernier contact au détriment de l’ensemble du parcours du client.

Chez ManoMano, leader européen spécialiste du bricolage, maison et jardin en ligne, les dépenses d’acquisition se chiffrent en millions. Il est alors nécessaire de développer une méthode de mesure fiable qui permette de mesurer le retour de ces investissements.

La data est centrale depuis la création de l’entreprise pour assurer un pilotage optimal du business sur la base de faits établis et de données concrètes. ManoMano a donc décidé de mettre ses compétences data à profit pour créer un modèle de mesure maison en réinvestissant via des protocoles de test rigoureux une part du budget média dans un canal jusqu’alors sous-investi : Facebook.

Ce projet de plus de 18 mois a impliqué de nombreuses équipes en interne comme en externe et a permis de mettre la data au service des enjeux business en diversifiant le mix-média sans dégrader les performances et le volume d’affaires généré.

Silicon Award ARGENT est décerné à Fivetran – Digital Virgo



Pitch du projet

Connectez facilement les données clients à vos applications

Disposez-vous d’une application dédiée à l’analyse sur laquelle vos clients connectent leurs données ? Ou peut-être fournissez-vous des services de conseil en Data Management et avez besoin de vous connecter aux sources de données de vos clients ?

Powered by Fivetran a été créé pour aider vos clients à connecter les données à votre produit ou service. Conçu pour s’intégrer aux applications Web et portails d’analyse, l’outil comprend toutes les technologies de réplication et d’automatisation des données.

Il gère l’échange d’identifiants de connexion sensibles entre vous et vos clients, en rassemblant les informations nécessaires pour créer une connexion entre la source de données du client et Fivetran. Le résultat est un échange de données sans effort entre vous et vos clients.

L’outil permet aux équipes Produits et Data de stopper toute activité à faible valeur ajoutée et de maintenance de pipelines de données, pour se concentrer sur leur expertise : faire émerger des informations précieuses et créer des expériences produit d’excellence.

Spécialiste mondial du paiement mobile via les solutions de facturation des opérateurs télécoms, le Groupe Digital Virgo synchronise en moyenne 100 milliards de lignes de données par an. Powered by Fivetran accélère le développement de la société dans un nouveau secteur : la gestion de campagnes pour ses clients.

– DIGITAL WORKPLACE –

Silicon Award OR est décerné à Jamespot – CNAM



Pitch du projet

LIAM, la plateforme collaborative de la CNAM

L’Assurance Maladie met en réseau l’ensemble de ses collaborateurs sur LIAM.

La plateforme collaborative propulsée par Jamespot favorise le partage des connaissances, la mise en commun des ressources, les approches transversales, et facilite le travail en mode projet pour ses 85 000 membres.

A la dynamique nationale s’ajoutent des logiques locales et métier qui ancrent les pratiques des collaborateurs et participent à la transition vers de nouveaux modes de travail.

Chaque organisme a la possibilité d’ouvrir sa propre communauté au sein de LIAM, et de déployer la gouvernance et les applications qui lui correspondent, par exemple la gestion de tâches agiles, ou encore l’intranet. Les multiples dimensions que comprend le projet sont rendues possibles grâce aux larges possibilités de paramétrage de la plateforme Jamespot.

Silicon Award ARGENT est décerné à Owl Labs – Meeting Owl Pro

Pitch du projet

Owl Labs – Meeting Owl Pro, une solution de visioconférence immersive à 360°

Le Meeting Owl Pro est un appareil intelligent avec caméra, micro et haut-parleur à 360°. Tout en étant posé au centre de la table, il utilise la vision et la reconnaissance vocale pour déplacer automatiquement la caméra afin de se concentrer sur la personne qui parle, et exploite la technologie d’IA prédictive pour apprendre et comprendre la salle.

Alimentés par le système exclusif Owl Intelligence System™ d’Owl Labs, ces dispositifs intelligents améliorent l’interaction entre personnes en offrant aux équipes et aux participants à distance une expérience qui donne presque l’impression d’être assis dans la pièce.

Alors que le travail hybride et les équipes à distance deviennent la norme, le maintien d’une communication et d’une collaboration efficaces entre les employés dispersés est d’une importance capitale pour les chefs d’entreprise.

Le Meeting Owl Pro permet aux entreprises d’obtenir une expérience d’équipe transparente, collaborative et immersive grâce à sa technologie intelligente exclusive, qui se concentre automatiquement sur les personnes qui parlent dans une pièce à l’aide de signaux audio et visuels provenant de sa caméra haute définition à 360°, ainsi que de huit microphones et de trois haut-parleurs ayant une portée de cinq mètres.

Silicon Award PRIX SPÉCIAL est décerné à Sage



Pitch du projet

Gestion des paiements de signature et lutte contre la fraude avec Sage Business Exchange

Nous vous présentons le projet VIRBAC Laboratoire de santé animale. L’entreprise emploie 4900 salariés, est très interna­tionalisée (filiales com­merciales dans trente-trois pays et des usines dans dix pays), et opère, dans un domaine hautement réglementé.

Le projet VIRBAC comprend un changement :

– D’outil de trésorerie et de rapprochement bancaire

– D’outil de communication bancaire, de signature électronique et de paiements ainsi que de la sécurisation des flux bancaires permettant une communication SWIFTNET, l’utilisation d’un portail pour réaliser la signature électronique (et ce depuis n’importe quel emplacement pour les signataires), la saisie de paiements, le suivi et sécurisation des flux et la lutte contre la fraude. Le tout dans un contexte international.

Ce projet s’inscrit dans un contexte avec de hautes garanties dans le domaine de la sûreté des flux, et intègre les nouvelles contraintes en matière de KYC, qui fonctionnent en temps réel, permettant aux filiales une utilisation intuitive.

Dans le cadre de cet Award, nous vous présentons notre plateforme d’échange sécurisé, de gestion des paiements de signature et de lutte contre la fraude « Sage Business Exchange » sur lequel le projet en Cloud de notre client VIRBAC s’est architecturé.

Sage Business Exchange permet :

– Les échanges sécurisés sur le réseau SwiftNet pour l’émission des paiements et la réception des relevés bancaires

– La sécurisation des flux entre les ERPS et SI interne du groupe VIRBAC et de leurs filiales pour les flux sortants et entrants ainsi que leur suivi

– La gestion des circuits de validation et des workflows de signature, sur site et en mobilité. L’utilisation des Token 3sKey qui vont être dématérialisé dans un second temps

– La prévention des fraudes sur les virements et prélèvements (liste noire, liste blanche, scoring des risques) ; de se protéger contre les sanctions sur les transactions bancaires (listes embargo, lutte contre le blanchiment d’argent…)

– La saisie occasionnelle ou urgente de transactions (non-issues des systèmes VIRBAC). Portail mis à disposition des entités du groupe, permettant ainsi un remplacement possible des portails de Web-Banking actuels

– La mise en œuvre de la règle des 4 yeux pour la gestion des profils utilisateurs et de certains paramétrages

– La mise en place du SSO via le portail SAMLV2 de VIRBAC, le contrôle des accès et la protection contre les cyberattaques

Le jury des Silicon Awards 2021