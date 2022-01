Smartphones : les constructeurs éteindront-ils la 2G avant les opérateurs ?

Désactiver la 2G sur son smartphone ? Avec Android 12, il y a une option pour ça. Elle a eu un certain écho ces derniers jours. Essentiellement après que l’EFF (Electronic Frontier Foundation) s’est exprimée à son sujet.

L’ONG de protection des libertés lui a évidemment réservé un accueil très favorable. Et a invité Apple à suivre la même voie. En toile de fond, des faiblesses technologiques (chiffrement, authentification des antennes…) qui exposent ces réseaux d’ancienne génération à la surveillance électronique.

Chez certains opérateurs télécoms, l’extinction de la 2G est une réalité, au moins partielle. Les démarches apparaissent globalement plus avancées en Amérique du Nord et en Asie qu’en Europe, où on a tendance à viser l’échéance de fin 2025. C’est notamment, aux dernières nouvelles officielles, le cas chez Orange ; « au moins pour le grand public ». Idem en Norvège pour MNO Telenor, qui a pour autant déjà coupé la 3G.

En introduisant un « interrupteur » dans son système d’exploitation, Google dame-t-il le pion aux opérateurs ? Pas vraiment. D’abord parce que l’option reste peu accessible à l’heure actuelle. Elle requiert en l’occurrence la dernière version (1.6) de la couche d’abstraction radio.

Autre limite : les opérateurs gardent la main sur l’activation de la 2G. Le levier à leur disposition se trouve dans la classe Java CarrierConfigManager. Il est dans la même veine que le drapeau destiné à activer l’option « 4G améliorée » (appels HD).

C’est sans compter les appels d’urgence. Les opérateurs « doivent s’assurer que tous [leurs] réseaux sont disponibles » pendant ces appels, précise Google dans la documentation d’Android 12.

Illustration principale © sutham – Shutterstock