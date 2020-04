Stéphane Ankaoua, Oodrive : «En cette période de crise, nous sommes à l’heure de l’improvisation ! »

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Est-ce que cette crise Covid-19 est le crash-test du concept de « transformation numérique des entreprises » dont on parle depuis plusieurs années ?

Stéphane Ankaoua – Parler de crash-test suppose que les entreprises ont déjà opéré leur transformation numérique. Or, nous sommes loin de nous réjouir compte tenu du faible taux d’équipement des organisations. Nous constatons qu’en cette période de crise, nous sommes à l’heure de l’improvisation !

En effet, la crise actuelle a bousculé précipitamment les méthodes de travail des entreprises. La mobilité et le travail à distance ce sont imposés d’eux-mêmes. Face à cette situation, beaucoup d’entreprises sont confrontées à des difficultés de continuité d’activité en l’absence d’outils de collaboration en ligne, de processus dématérialisés, de systèmes de validation électroniques, de plateformes de communication. Elles déploient dans l’urgence des solutions défaillantes menaçant ainsi la sécurité et la confidentialité des données, d’autant qu’en cette période les cybercriminels cherchent par tous les moyens à infiltrer les réseaux d’entreprise et profiter de la vulnérabilité de leur système d’information.

Nous sommes toutefois confiants sur les conséquences positives sur notre façon de travailler, nos outils, nos interactions et notre capacité à sécuriser les environnements de travail. Nous sommes à une période charnière où les entreprises vont se dépasser et relever sans tarder les défis de la transformation numérique.

En tant que dirigeant d’entreprise, quels enseignements tirez-vous de cet évènement ?

Stéphane Ankaoua – L’heure des enseignements aura lieu à la fin de la période de confinement. Mais nous pouvons d’ores et déjà constater les dégâts économiques et sociétaux de cet ennemi invisible.

L’après Covid-19 va certainement révéler un nouveau mode de vie, une nouvelle conscience écologique, un nouveau rapport au temps et à l’immédiateté, et de nouveaux modes de travail…

Sur ce dernier point largement expérimenté au sein d’Oodrive, nous allons capitaliser sur notre expérience pour sensibiliser et accompagner nos clients dans leurs projets de dématérialisation et de transformation numériques.

Nous allons continuer à leur proposer un panel de solutions hautement sécurisé pour répondre à leur besoin de mobilité et de collaboration en ligne. Il sera indispensable que toutes les organisations puissent fournir des environnements de travail virtuels adéquats à leurs salariés.

Aussi, à l’instar des élans de solidarité des citoyens et l’entraide mise en place, les acteurs français du numérique se sont mis en ordre de marche pour aider les entreprises à déployer rapidement des solutions pour assurer leurs missions. Ces initiatives qui ont révélé de nombreuses pépites devront rassembler ces acteurs de la french tech pour mettre plus en avant les solutions françaises et européennes et promouvoir davantage la souveraineté numérique.

Comment voyez-vous l’après pour votre secteur ? Qu’est-ce qui va changer ?

Stéphane Ankaoua – Cette crise va accélérer la transformation numérique des entreprises. L’organisation du travail qui tend de plus en plus à se digitaliser va permettre la mise en place du télétravail dans de meilleures conditions de collaboration.

Les entreprises devront alors veiller à la fluidité des échanges entre collaborateurs, à la confidentialité des données partagées, à la protection des données sensibles de l’entreprise et au respect des exigences les plus élevées en matière de sécurité informatique. Le Covid-19, obligeant les entreprises au confinement a fait croitre la demande auprès d’acteurs du numérique tel qu’Oodrive.

Nous remarquons une vraie prise de conscience en matière d’équipement de solutions sécurisées facilitant le travail à distance et les processus de décision et de validation. Bien que des entreprises du numérique vont pâtir de cette situation, beaucoup d’autres vont réussir à mettre en lumière leurs solutions, surmonter cette crise et répondre à une demande qui va croitre ces prochains mois.

crédit photo : @DR