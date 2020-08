Stockage : EXTEN rejoint OpenIO dans le portefeuille d’OVHcloud

À quoi les clients d’EXTEN Technologies doivent-ils s’attendre ? La question se pose à l’heure où l’entreprise texane passe dans le giron d’OVHcloud.

#TechNews : OVHcloud advances its market leading #Cloud Storage Platform with the acquisition of EXTEN Technologies, a US-based storage software company specialising in #NVMe over Fabrics.

EXTEN commercialise HyperDynamic, qu’il présente comme une plate-forme logicielle de stockage. Il s’agit plus précisément d’un hyperviseur qui s’installe sur des serveurs ARM ou x86 pour créer un pool NVMe-oF (NVMe over Fabrics).

Il n’en a pas toujours été ainsi. Fondée en 2012, la société s’est appelée Mangstor jusqu’en 2017. Elle vendait alors des baies flash. Le pivot vers du « 100 % software » s’est concrétisé l’an dernier. La démarche s’est assortie de partenariats OEM, entre autres avec le taïwanais AIC.

Architecturé en microservices, HyperDynamic offre des performances annoncées à « plus de 60 Go/s par nœud », pour une latence de moins de 1 ms. Son API REST prend en charge les standards de gestion Redfish et Swordfish.

Pour OVHcloud, cette acquisition fait suite à celle d’OpenIO, éditeur d’une solution logicielle de stockage objet.

Quant à EXTEN, ses collaborateurs « travailleront en étroite collaboration avec l’équipe d’experts existante d’OVHcloud aux États-Unis et dans le reste du monde », nous affirme-t-on.

