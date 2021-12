L’ERP composable gagne du terrain en entreprise

La modernisation des ERP reste un défi à relever pour les organisations. C’est ce qui ressort d’une récente enquête. 1675 CTO et architectes d’entreprise ont été interrogés par Coleman Parkes pour Boomi, fournisseur iPaaS (integration platform as a service).

Plus de 9 organisations sur 10 disent privilégier une stratégie composable et flexible en matière de planification des ressources d’entreprise (ERP). Il s’agit de construire un système de gestion « composant par composant » pour adapter l’activité aux évolutions du marché, grâce à un déploiement en tant que service et agile des ressources, en théorie.

Modernisation applicative

Dans la pratique, 47% des organisations peinent à relever le défi avec leurs solutions d’intégration actuelles. « Une entreprise typique compte, en moyenne, 850 applications, dont seulement 30% sont connectées », a commenté Chris McNabb, CEO de Boomi.

Les contraintes budgétaires (citées par 40% du panel), la complexité d’environnements informatiques hybrides (37%) et les processus freinés par des technologies héritées (35%) sont les principaux obstacles à la modernisation de la planification des ressources.

Malgré tout, la plupart des organisations migrent leurs suites ERP vers le cloud et 58% prévoient que leur système ne sera plus entièrement sur site en 2022. Le plus souvent pour disposer à la demande, en contrepartie d’un abonnement, d’un socle technique couplé à des interfaces de programmation (API) permettant d’y ajouter des briques fonctionnelles.