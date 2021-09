Télécom : SFR va croquer Coriolis

Altice France est prêt à lâcher 415 millions € pour Coriolis Télécom qui opère 500 000 clients particuliers et 30 000 clients professionnels via ses activités de MVNO et son réseau de fibre.

La concentration se poursuit sur le marché hexagonal des télécoms. Nouvel épisode : Altice France, la maison mère de SFR, a jeté son dévolu sur Coriolis Télécom. Le montant de l’acquisition, dont la finalité reste soumise aux avis des autorités réglementaires, est fixé à 415 millions € en deux fois : un versement initial de 298 millions € et 117 millions en « versement différé ».

SFR indique que l’opération devrait être finalisée au premier semestre 2022.

Avec cette acquisition, l’opérateur du groupe Altice va mettre la main sur l’activité MVNO et ses 500 000 clients particuliers qui utilisent déjà en partie le réseau télécom de SFR ( ainsi que celui d’Orange) et 30 000 clients entreprise qui utilisent le réseau fibre de Coriolis mais aussi celui de SFR pour les régions non couvertes. Dans la corbeille de mariés, on trouve aussi neuf centres de contact (Coriolis Service) et 300 magasins au nom de la marque.

Selon Grégory Rabuel, le fondateur de Coriolis - Pierre Bontemps- devrait poursuivre son action au sein du nouveau groupe.