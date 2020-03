Télétravail : 5 bonnes pratiques de cyber-hygiène

Le recours massif au télétravail pour cause de coronavirus Covid-19 n’est pas sans poser de risques sur les systèmes d’information des entreprises.

Le travail à distance et connecté implique en conséquence des précautions spécifiques, dont des mesures de cyber-hygiène « élémentaires », a relevé ZDNet.

Voici 5 des mesures applicables par les télétravailleurs eux-mêmes, selon Fornetix, fournisseur américan de solutions de gestion des clés de chiffrement :

1. Se méfier des courriels frauduleux. Ils peuvent avoir l’apparence de messages légitimes, mais visent à tromper la vigilance de la cible pour obtenir des identifiants (phishing) ou pousser au chargement de logiciels malveillants (malwares).

2. Sécuriser sa connexion Wi-Fi. (l’Arcep a publié des recommandations pour la France).

3. Mettre à jour l’antivirus du poste de télétravail.

4. Vérifier que les outils de chiffrement sont installés.

5. Verrouiller la session lorsque l’on quitte son poste.

En France, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a réaffirmé l’importance pour les RSSI et les DSI de sensibiliser les utilisateurs.

L’Anssi a ainsi consacré un chapitre de son « guide d’hygiène informatique » à la sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité IT.

Parmi ces mesures figurent « la non-divulgation de mots de passe à un tiers et la non-réutilisation de mots de passe professionnels [à des fins] privées, et inversement ».

« Chaque utilisateur est un maillon à part entière de la chaîne des systèmes d’information », a souligné l’Anssi dans son guide. À ce titre, « il doit être informé des enjeux de sécurité, des règles à respecter et des bons comportements à adopter en matière de sécurité des SI. »

