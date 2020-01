Transformation numérique : un défi de taille pour les DSI

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La pression augmente sur les directions des systèmes d’information (DSI) appelées à contribuer davantage à la performance stratégique des organisations. Un défi de taille, selon une enquête publiée par Logicalis, fournisseur de solutions IT et services gérés.

Pour cette enquête, 888 responsables SI ont été interrogés dans le monde sur l’évolution de leur rôle à l’heure de la transformation numérique. 61% des décideurs informatiques concernés disent s’investir davantage dans la planification stratégique de projets qu’il y a 12 mois. 74% soulignent que leur contribution à l’amélioration de l’expérience client/utilisateur est devenue un critère clé de mesure de leur performance.

Par ailleurs, 43% déclarent également être évalués par leur hiérarchie en fonction de leur contribution à la croissance des revenus. En outre, une plus grande proximité avec les métiers est attendue pour permettre à leur organisation de rester compétitive.

Ainsi, pour 67% des répondants, le soutien aux initiatives commerciales est une demande qui se fait plus pressante. Par ailleurs, 80% des répondants assurent consacrer plus de temps que par le passé au déploiement et à l’exploitation de plateformes numériques.

Or, les DSI sont sommés d’agir sans grever les budgets, ni sacrifier la sécurité.

La grande fatigue des équipes IT

48% des répondants signalent consacrer plus de temps à la protection des systèmes et technologies que l’an dernier, les DSI accordant en moyenne 25% de leur temps de travail aux problématiques de sécurité et de conformité (RGPD européen, CCPA californien, etc.).

La maintenance opérationnelle au quotidien des technologies et des systèmes reste la fonction clé des équipes IT. Mais En 2013, les DSI du panel déclaraient lui consacrer 70% de leur temps, contre 33% « seulement » en 2019. Le reste du temps d’activité se partage essentiellement entre l’encadrement des équipes et des projets d’innovation technologique (51% disent consacrer davantage de temps à l’innovation, 30% affirment le contraire).

Face à la pression exercée, près d’un responsable IT sur deux (49%) déclare que la satisfaction au travail a diminué au cours des 12 derniers mois. 29% affirment même que l’équilibre entre activité professionnelle et vie privée s’est détérioré l’an dernier.

Pour mieux faire, « la hausse des responsabilités stratégiques devrait être partagée entre les directions Métiers et les DSI », a déclaré Mark Rogers, CEO de Logicalis Group. Pour le fournisseur, qui prêche pour sa paroisse, la technologie est la clé qui permet « d’apporter un avantage compétitif et de libérer l’efficacité opérationnelle » des organisations.

*(source : Logicalis – « 2019 CIO Survey Report / The Changing role of the CIO »).

(crédit photo © shutterstock)