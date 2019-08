Transformation numérique : l’IA monte en puissance

Six dirigeants de grandes entreprises sur dix font confiance aux décisions prises par une intelligence artificielle (IA), selon un rapport de Fujitsu.

Le groupe technologique japonais Fujitsu a livré les résultats d’une enquête* sur le niveau de transformation numérique des organisations perçu par le top management.

900 dirigeants de grandes entreprises ont été intérrogés dans 9 pays, France incluse.

87% des répondants disent avoir planifié, testé ou mis en oeuvre ces trois dernières années un plan de transformation soutenu par les technologies et services du numérique.

Les solutions basées sur l’intelligence artifcielle (IA) en font partie.

Dans ce domaine, 60% des dirigeants interrogés pensent que les décisions rendues par une IA seraient plus justes que celles exprimées par des humains.

Des décisions qui peuvent concerner des domaines aussi variés que le contrôle qualité produit, l’arbitrage sportif, un diagnostic médical ou encore une décision de justice.

Toutefois, 52% des répondants déclarent ne pouvoir faire pleinement confiance à l’IA parce que les données qui les alimentent peuvent être incorrectes ou biaisées, selon eux.

Une majorité (60% à nouveau) estime que la décision finale doit revenir à l’humain.

Retour sur investissement

Optimisation de l’expérience client, productivité, innovation produits et services, nouvelles opportunités d’affaires…

Les décideurs actifs dans les services financiers (47%) et le secteur des transports (43%) sont les plus nombreux à dire que leur organisaton a déployé et obtenu des résultats grâce aux actions de transformation numérique engagées.

Le secteur public (35%), la production (32%), la santé 31%) et le commerce de gros et de détail (29%) sont distancés.

*L’enquête a été menée auprès de 900 dirigeants d’entreprise dans 9 pays. France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Singapour, Japon et Australie sont couverts. (source : « Global Digital Transformation Survey Report 2019 »).