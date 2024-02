La valorisation de NVIDIA atteint celles de Google et d’Amazon

Première pour NVIDIA ce 11 février : sa valorisation publique a brièvement dépassé celles de Google et d’Amazon.

À 1830 milliards de dollars, l’entreprise passait au quatrième rang mondial derrière Microsoft (3100 milliards), Apple (2900) et Saudi Aramco (2000).

Sur une décennie, l’action NVIDIA a pris environ 17 000 %. Un retour sur investissement près de trois fois supérieur à AMD, deuxième meilleur performeur du SP&500 sur cette période.

Le cap des 100 $ avait été franchi à l’été 2020. Celui des 200 $, un an plus tard, puis les 300 à l’automne. L’action étaitensuite redescendue, proche des 100 $ en octobre 2022, quelques semaines avant le lancement de ChatGPT… et le démarrage de la « vague GenAI ».

Depuis début 2023, la progression est quasi ininterrompue. Fin janvier, on était repassé au-dessus des 200 $. En mai, au-dessus des 300, puis en juin, des 400. Le cap des 500 fut atteint début 2024.

Sous la « vague GenAI », sept pics de croissance pour l’action NVIDIA

Sous la « vague GenAI », l’action a connu quelques pics de croissance. Entre autres :

Le 24 mai 2023

NVIDIA venait alors de participer à la conférence Build de Microsoft. Il y avait vanté, en particulier, ses avancées sur les stations de travail Windows (accélération GPU dans WSL, toolchain Olive pour l’optimisation de modèles…). Ainsi que l’intégration de sa plate-forme NVIDIA AI Enterprise avec Azure ML (en preview).

L’entreprise venait aussi d’officialiser, sous la bannière Helix, un partenariat avec Dell. Objet : le développement – et la vente, à partir de l’été – de configurations fondées sur des serveurs PowerEdge, du stockage PowerScale/ECS… et du matériel NVIDIA (GPU, réseau).

Surtout, le 24 mai 2023, les résultats trimestriels étaient tombés. Le chiffre d’affaires reculait autant sur le gaming (-38 %) que sur le segment « visualisation professionnelle » (-53 %). Mais il augmentait (+14 %) sur le segment « datacenter », principal poste de revenus (58 % du CA).

Autour du 10 juin 2023

NVIDIA venait notamment de communiquer sur sa collaboration avec l’université de New York autour d’un modèle de prédiction du risque de réadmission de patients en milieu hospitalier. Il venait de faire l’objet d’un article dans Nature.

Vers le 11 juillet 2023

NVIDIA avait notamment annoncé que l’équipe cycliste Lidl-Trek courait le Tour de France avec des vélos développés grâce à des GPU NVIDIA – utilisation, notamment, d’A100 pour la simulation de dynamique des fluides.

Les 18 et 19 août 2023

NVIDIA venait d’annoncer l’enrichissement du catalogue de son service de cloud gaming GeForce NOW. Il venait aussi de participer à la DEF CON, mettant à l’épreuve son framework NeMo dans le cadre du Generative Red Team Challenge.

Début novembre 2023

NVIDIA venait de teaser ses annonces prévues en décembre à la conférence NeurIPS. Parmi elles, des avancées sur les modèles de diffusion, la création d’avatars et l’apprentissage par renforcement.

Le Lenovo Tech World venait par ailleurs de s’achever. NVIDIA y avait participé, annonçant notamment le lancement de configurations ThinkSystem incluant GPU L40S, DPU BlueField-3 et réseau Spectrum-X.

En guise d’étude de cas, NVIDIA avait évoqué CUREE. Ce robot d’exploration sous-marine dédié à l’étude des écosystèmes coralliens se base sur la plate-forme Jetson.

Les 4 et 5 janvier 2023

NVIDIA venait de rappeler que certains services d’Oracle (data science, vision par ordinateur) exploitent son serveur d’inférence Triton.

Début février

NVIDIA venait d’annoncer un projet d’« IA souveraine » en Asie du Sud-Est avec Singtel. Quelques jours plus tard, il allait signer une lettre d’intention avec le Canada, dans l’optique de « renforcer les capacités de calcul » du pays.