Vanessa Cugniere, nouvelle Country Manager de OneTrust en France

OneTrust, éditeur de solutions de Trust Intelligence, annonce la nomination de Vanessa Cugniere au poste de Country Manager pour la France.

En provenance de Qualtrics, où elle occupait le le poste de directrice générale pour la France ; elle avait précédemment passée plus de sept ans chez Salesforce à divers postes.

«Je suis convaincue que nous allons révolutionner la façon dont les entreprises naviguent dans les paysages réglementaires, construisent la confiance avec les clients, et conduisent l’innovation et la croissance durables des entreprises.» indique Vanessa Cugniere.

Sa mission : répondre à la demande de solutions Trust Intelligence en France et d’aider les clients à exploiter pleinement le potentiel de leurs données, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de protection de la vie privée et de conformité.

« La mission de OneTrust, qui consiste à construire un avenir où technologie et confiance vont de pair, a trouvé un écho chez

moi. OneTeam, compétition et résilience sont également

des valeurs que je vis au quotidien et que je souhaite transmettre au reste de l’équipe afin de partager nos succès. » affirme l’ancienne sportive de haut niveau en gymnastique rythmique.