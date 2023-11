Cloud souverain : deux ans après, où en est VMware

Comment VMware envisage-t-il la notion de « cloud souverain » et comment l’orchestre-t-il ?

Il y a tout juste un an, nous avions fait le point. En toile de fond, la conférence VMware Explore Europe.

Le groupe américain avait, à cette occasion, largement communiqué au sujet de son initiative « Sovereign Cloud » lancée un an plus tôt. Il était notamment revenu sur les démarches d’adaptation de ses outils. Par exemple, l’ajout d’un mode d’installation déconnecté pour Tanzu Application Platform et la constitution d’un « pack conformité » à partir d’Aria Operations.

VMware mettait aussi en avant, entre autres témoignages, celui d’OVHcloud, l’un des 25 CSP partenaires alors revendiqués.

VMware intègre du KMS made in Thales

Cette année, la com est moins poussée. Une autre entreprise française a toutefois droit à une mise en lumière. En l’occurrence, Thales, présenté comme « le dernier partenaire en date » pour les services BYOK/KMS. Sur le plan fonctionnel, sa solution CipherTrust est connectée à Cloud Director.

Comme l’an dernier, VMware évoque la mise à disposition du portefeuille Data Solutions au sein de l’offre Sovereign Cloud. Cette fois, il est question – sans échéance précise – de l’intégration de services Kafka, Greenplum, NoSQL (sur MongoDB) et de stockage objet (NetApp StorageGRID).

Sur la partie développement, on aura noté la disponibilité de Tanzu Mission Control Self-Managed et la prise en charge, dans Cloud Director, du déploiement automatisé d’applications depuis la marketplace NVIDIA Global Connect.

Depuis début 2023, l’offre Sovereign Cloud a une section dédiée sur la Tech Zone VMware. L’essentiel des contenus (facturation, DR, chiffrement, modernisation applicative…) datent de l’ouverture de cette section. Parmi ceux ajoutés par après, il y a une première architecture de référence.

La principauté de Monaco fait office de client référent pour l’offre Sovereign Cloud. Son infrastructure comprend un backup sur un site que gère son ambassade au Luxembourg…

