VMware enterre VeloCloud sur la route des microservices

Il va falloir s’y habituer : VeloCloud n’est plus. VMware vient de tirer un trait sur cette marque qu’il avait récupérée il y a trois ans en achetant la start-up éponyme.

Today, we bid a heartfelt farewell to the VeloCloud piece of our brand and officially become @VMwareSDWAN.

While our name is changing, we’re not going anywhere. Thank you for sticking with us and being believers in our brand. 💜

Learn more: https://t.co/IasWwP8w6w#SDWAN pic.twitter.com/MUO30JGRVp

— VMware SD-WAN™ (@VMwareSDWAN) November 16, 2020