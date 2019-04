Wearables : Top 5 des ventes en 2018

Les écouteurs sans fil ont sauvé le marché des wearables en 2018. C’est la conclusion de l’étude IDC.

Les smartwatches ont progressé de 55,2% sur un an et ont représenté 34,3% de l’ensemble du marché au dernier trimestre. Parallèlement, les bracelets représentent 30% du marché.

En intégrant dans ses mesures les AirPod d’Apple, les Pixel Buds de Google et autre QC35II de Bose, le cabinet d’études relève une croissance de 27,5%, du marché avec 172,2 millions de produits vendus dont près d’un quart (22%) pour la nouvelle catégorie. A noter que les écouteurs vendus en « pack » avec un téléphone sont comptés.

1- Apple

Apple reste leader de ce marché composite avec une croissance de 21,5 % sur un an grâce à une bonne tenue des ventes de son Apple Watch 4 et de la vente de ses écouteurs AirPod et Beats.

2 – Xiaomi

Xiaomi reste à la deuxième place avec une part de marché de 12,6%. Porté par les ventes en Chine, le constructeur a aussi bien vendu son bracelet connecté Mi Band 3 qui a pesé pour plus de 30% de ce segment au quatrième trimestre.

3 – Huawei

Invité surprise, Huawei se place à la troisième place à la faveur des ventes liées ( téléphone + écouteurs), notamment via sa gamme Honor. Ses nouveaux produits ( la montre Watch GT, et les écouteurs FreeBuds 2 Pro notamment) ont contribué aussi à atteindre les 5,7 % de parts de marché.

4 – Fitbit

Fitbit a perdu sa troisième place pour quelques milliers d’unités… mais conserve 5,5 % de parts de marché en 2018. Son bracelet Charge 3 et sa montre connectée Versa sont ses meilleurs atouts. Il a aussi multiplié les partenariats avec les acteurs de la e-santé aux Etats-Unis permettant d’écouler ses produits. Sa croissance ( 3%) est néanmoins plus faible du marché…en l’absence de produits pour téléphones.

5 – Samsung

Le constructeur coréen a évidemment largement profité des ventes record de ses smartphones …pour intégrer le top 5 de vendeurs de Wearables.

Sa gamme Galaxy lui a permis de rester leader marché une perte de terrain face à ses concurrents chinois. Sa nouvelle montre Galaxy a été bien accueillie, bien que d’anciens modèles tels que le Gear S3 aient tout de même réussi une bonne part des ventes.