Windows 10 : Microsoft tente de rapprocher Cortana des entreprises

La réorientation de Cortana vers le monde de l’entreprise* se poursuit.

Microsoft annonce la « prochaine étape » dans l’évolution de l’assistant. Elle interviendra avec la mise à jour Windows 10 20H1, attendue pour avril.

Cortana ne résidera plus dans la barre des tâches. Elle fonctionnera sous la forme d’une application autonome. Avec, pour interface utilisateur, une fenêtre de discussion.

Microsoft promet davantage de services exploitant Office 365 et son moteur de recherche « universel ». Mais uniquement pour les États-Unis dans un premier temps. Ailleurs, il faudra se contenter d’une jonction avec Bing et des capacités actuelles de Cortana (réglage de paramètres, définition d’alarmes, ouverture d’applications…).

Parmi ces capacités, certaines, que Microsoft qualifie de « grand public », disparaîtront sur Windows 10. Entre autres, la musique, la gestion de la maison connectée et les skills (applications tierces).

Pour en bénéficier, il faudra se rabattre sur les apps Cortana pour iOS et Android… dans les pays où elles sont disponibles – la France n’en fait pas partie – et encore prises en charge.

Autre changement : avec Windows 10 20H1, Cortana exigera la connexion à un compte (professionnel, éducation ou Microsoft).

* Un monde de l’entreprise auquel Amazon et Google s’intéressent aussi avec leurs assistants respectifs.

