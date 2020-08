Windows et les smartphones : Samsung reste en première ligne

Sur Windows 10, l’écart se creuse entre Samsung et les autres fabricants de smartphones Android. Le groupe coréen a à nouveau l’exclusivité d’une fonctionnalité introduite dans l’application Votre téléphone.

Cette fonctionnalité « Apps » était arrivée début août sur le canal Dev (ex-anneau de déploiement rapide). Microsoft l’avait rapidement ouverte à l’ensemble des membres du programme Insider. Il en a finalement amorcé la diffusion auprès de tous les utilisateurs de Windows 10 (May 2019 Update et versions ultérieures).

Promesse : permettre, avec une trentaine de modèles de smartphones Galaxy, d’afficher des applications Android sur PC… dans une fenêtre séparée.

C’est là le principal élément de différenciation* par rapport à la fonctionnalité « Écran du téléphone ». Introduite l’an passé, elle utilise également la connexion Wi-Fi pour permettre la recopie d’écran, mais dans la fenêtre de l’application Votre téléphone.

L’une et l’autre option présentent les mêmes limites. Entre autres :

Un clic gauche correspond à un appui bref (ou un appui long s’il est maintenu) ; un clic droit, au bouton « précédent ». La sélection se fait par cliquer-glisser. Le contrôle tactile est disponible sur les écrans compatibles, y compris au stylet.

* « Apps » a aussi l’avantage de permettre l’épinglage d’apps Android dans la barre des tâches et le menu Démarrer.

