Avec DeX, Samsung transforme les S8 et S8+ en PC (presque) classiques

En parallèle à la présentation des Galaxy S8 et S8+, Samsung livre DeX Station, une solution qui permet de transformer ces smartphones en machines de bureau.

Ce dock sera capable de piloter un écran Full HD (1920 x 1080) via sa prise HDMI. Samsung ne précise pas s’il sera possible de piloter des écrans de plus haute résolution. Deux ports USB 2.0 sont de la partie, ainsi qu’une connexion Ethernet. Un port USB Type-C permet la recharge de l’appareil, alors qu’un ventilateur en assurera le refroidissement.



Mode fenêtre complet

Une fois placés sur leur dock, les Galaxy S8 et S8+ proposent un affichage de l’interface d’Android sur écran externe, avec barre des tâches et lancement des applications dans des fenêtres séparées. Samsung propose son propre navigateur web, optimisé pour une utilisation dans de multiples fenêtres. Ainsi qu’un outil de mail, un gestionnaire de fichiers et un visualiseur de photos.

Des applications tierces, comme les outils de la suite Microsoft Office ou ceux d’Adobe, pourront fonctionner elles aussi en mode fenêtré. L’accès à un bureau distant sera rendu possible via le support des solutions proposées en la matière par Citrix, VMware et Amazon. De quoi aller concurrencer les machines desktops, du moins dans les usages de base, car il manque toujours à Android la capacité d’imprimer et de scanner.



