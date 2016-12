Freezes en série pour les smartphones Pixel de Google

Les smartphones Pixel de Google ont été lancés en grandes pompes début octobre. Voir à ce propos notre précédent article « Google lance ses concurrents de l’iPhone 7, les Pixel et Pixel XL ». Particularité intéressante, ces terminaux mobiles sont les premiers signés directement par Google et non par un constructeur tiers.

Des offres de haut de gamme, mais non dénuées de problèmes. De nombreux utilisateurs rapportent ainsi des soucis de réactivité de leur Pixel. Des blocages de l’interface ont été constatés, lesquels peuvent durer jusqu’à plusieurs minutes. Ce problème est celui qui est le plus signalé par les possesseurs de Pixel. Mais aussi celui qui semble générer le plus d’irritation de la part des utilisateurs.

Un logiciel serait le coupable ?

Certaines personnes ont pu remarquer que la désinstallation de Google Hangouts permettait de rendre le smartphone à nouveau pleinement fonctionnel. D’autres sont arrivés au même résultat en désinstallant Life360. Enfin, certains ont dû faire remplacer leur terminal, qui s’avérait tout simplement défectueux. Le souci semblerait toutefois plus d’ordre logiciel.

Ce n’est malheureusement pas le seul problème touchant la gamme Pixel. Le microphone tend ainsi à s’arrêter de fonctionner en pleine conversation. La connectivité 4G a également connu quelques déboires, tout comme les prises de vue. Des correctifs logiciels ont pu toutefois éliminer ces divers soucis.

