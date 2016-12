Huawei a vendu plus de 10 millions de P9 et P9 Plus

Apple peut compter sur ses iPhone et Samsung sur ses Galaxy S pour se faire un nom sur le marché des smartphones de haut de gamme. C’est aussi maintenant le cas de Huawei, qui semble enfin avoir trouvé sa poule aux œufs d’or : la gamme P9 / P9 Plus.

Ces deux smartphones sont les premiers à passer le cap des 10 millions de ventes mondiales pour la société. Mieux, il s’en est vendu 2,6 millions pendant les 6 premières semaines ayant suivi leur commercialisation (en avril 2016). Signe que le haut de gamme de la société se vend non seulement bien, mais qu’il est également très attendu par les consommateurs. Huawei s’impose de plus en plus en tant que marque.

Le P9 adopte un écran Full HD de 5,2 pouces. Il est piloté par un processeur maison, le Kirin 955, qui comprend 8 cœurs ARM 64 bits (4 Cortex-A72 à 2,5 GHz et 4 Cortex-A53 à 1,8 GHz). Le tout est épaulé par 3 Go ou 4 Go de RAM et 32 Go ou 64 Go d’espace de stockage (suivant les modèles). Particularité de cette offre : elle dispose d’un système de prise de vue à double capteur signé Leica. Le P9 Plus voit son écran passer à 5,5 pouces. Il dispose en standard de 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage.

Objectif : numéro 1

La firme chinoise profite de l’occasion pour rappeler que ses ventes sont en hausse. Au cours du troisième trimestre, 33,6 millions de smartphones Huawei ont été écoulés (+23 % sur un an), dont 44 % de terminaux de milieu-haut de gamme.

La société aurait passé le cap des 20 % de parts de marché dans 20 pays. Et celui des 15 % de parts de marché dans 30 autres. Son objectif reste inchangé : devenir le numéro un du secteur des smartphones.

