Huawei voit ses ventes de smartphones grimper de 21,6 %

Le constructeur chinois Huawei vient de dévoiler ses chiffres de ventes de smartphones pour le premier trimestre 2017. Avec 34,55 millions de machines écoulées, la firme progresse de +21,6 % en un an, et consolide ainsi sa position de troisième acteur du secteur, avec 9,8 % de parts de marché.

La montée de la société reste bonne en Chine (+20 %) et en Europe (+15 %), mais c’est maintenant dans d’autres régions que la firme trouve de nouveaux relais de croissance. Asie du Sud-Est et Pacifique Sud progressent ainsi de plus de 70 %. La firme a vu ses ventes augmenter de plus de 100 % dans 32 pays et de plus de 50 % dans 52 pays.

« À l’avenir, Huawei CBG se concentrera sur l’amélioration de son service client et sur le développement de sa présence sur les circuits de distribution, de la vente de détail, de la stratégie de marque, du marketing, des services et bien d’autres, afin de rationaliser et optimiser de manière proactive les opérations et l’expérience client au global », explique Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group.

Le haut de gamme en progression

La firme cartonne également sur le haut de gamme. La proportion de smartphones à plus de 300 dollars progresse ainsi de 11 % en un an. Tout doucement, le curseur se modifie donc en faveur de produits premiums. Prochaine cible pour faire grimper ses terminaux mobiles en gamme : l’intelligence artificielle.

