L’iPhone d’Apple à tout juste 10 ans

Nous sommes aujourd’hui le 29 juin 2017. Soit 10 ans jour pour jour après la sortie du premier iPhone d’Apple. Un téléphone intelligent, livré avec un store applicatif permettant d’en booster les fonctionnalités à l’envi. Le tout lié, à l’époque, à des abonnements téléphoniques proposant de la data aux utilisateurs.

Une stratégie qui a permis de faire rentrer les téléphones mobiles dans le monde des apps, et à iOS de mettre au placard les stars de l’époque (Symbian, Windows Mobile, BlackBerry OS). Un coup de génie de la part d’Apple.

Un smartphone totalement dépassé

Le premier iPhone, exceptionnel à l’époque, aurait l’air bien dépassé aujourd’hui. Son processeur était ainsi un S5L8900 de Samsung, comprenant un cœur ARM11 32 bits cadencé à 412 MHz, épaulé par un GPU PowerVR MBX Lite à 103 MHz. La connectivité se limitait à de l’Edge, avec des débits se comptant non en mégabits par secondes, mais en centaines de kilobits par secondes. Le tout assisté de WiFi et de Bluetooth.

L’écran était un modèle de 3,5 pouces, présentant une résolution de 480 x 320 points. Un seul capteur d’images était présent, à l’arrière de l’appareil. Il ne pouvait prendre que des photos (pas de vidéos) et avec une résolution de 2 mégapixels.

Côté mémoire, 128 Mo de RAM étaient présents. Les deux premiers iPhone livrés par Apple comprenaient 4 Go (499 dollars) et 8 Go (599 dollars) d’espace de stockage. En France, il fallait débourser 649 euros pour mettre la main sur l’iPhone Edge. Mais les subventions des opérateurs facilitaient grandement son acquisition.

Crédit photo : © Danny E Hooks – Shutterstock