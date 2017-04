Office 365 écartera en 2020 les anciennes versions d’Office

Un mouvement est en train de s’amorcer chez Microsoft en vue de faire migrer les utilisateurs se connectant sur Office 365 vers un mode 100 % Cloud.

La firme de Redmond vient en effet d’indiquer qu’Office 2010, Office 2013 et (probablement) Office 2016 ne pourront plus se connecter aux services Office 365 à partir du 13 octobre 2020. Les utilisateurs devront alors opter pour Office 365 ProPlus. Ou pour une version supportée et à jour d’Office, qui sera toujours capable de se connecter à Office 365, assure Microsoft.

Bien entendu, les installations d’Office existantes pourront continuer à fonctionner en mode déconnecté, ou à se connecter à des services on premise. Nombreuses seront celles toutefois qui ne pourront plus accéder aux services offerts par Office 365.

Office 365 ProPlus aligné avec Windows 10

« Lorsque les clients se connectent à Office 365 avec une version legacy d’Office, ils ne bénéficient pas de tout ce que le service a à offrir, explique Microsoft. […] Lorsqu’une application moderne est connectée à un service moderne, la magie opère. Les gens peuvent collaborer de nouvelles façons. Les applications peuvent simplifier des tâches banales. Et des services de sécurité avancés peuvent protéger les utilisateurs au cours de leur travail. »

Notez que Microsoft confirme également qu’Office 365 ProPlus ne sera plus mis à jour que deux fois par an. En même temps que Windows 10, soit en mars et en septembre. En contrepartie, le support de chaque version est étendu de 12 à 18 mois. Là encore afin de s’aligner avec le cycle de vie de Windows 10.

