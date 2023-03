Avec Loop, Microsoft réussira-t-il là où Google a échoué ?

Loop aura-t-il plus de succès que Google Wave ? Ce dernier vécut à peine trois ans, entre 2009 et 2012. Son socle : un environnement collaboratif où les instances d’un même contenu se synchronisaient automatiquement. Un mécanisme qui reposait sur un stockage centralisé, au format XML.

On retrouve, dans les grandes lignes, ce principe avec Loop. Mais sur la base d’un autre format, propriétaire. Et à un autre périmètre. En l’occurrence, Microsoft 365.

Le groupe américain avait dévoilé la marque Loop fin 2021. En sous-jacent, le framework Fluid, officialisé deux ans plus tôt. Son rôle : permettre de développer des applications web distribuées, en éliminant le travail côté serveur. La logique se trouve côté client, à renfort de structures de données partagées.

Une étape vient d’être franchie dans le déploiement de Loop : l’application du même nom est désormais en bêta publique. Deux manières d’y accéder : sur le web et en natif sur mobile (iOS, Android).

L’interface de l’app rappelle celle de Notion, un logiciel de gestion de projet concurrent. Les espaces de travail (workspaces) en sont la principale brique fonctionnelle. Ils se divisent en pages sur lesquelles on peut ajouter des composants. Ces derniers sont « portables » : ils se synchronisent partout où on les intègre.

Pour le moment, quatre applications Microsoft 365, en plus de Loop, sont prises en charge : Teams, Outlook, Whiteboard et la version web de Word.

It will be free once support for Microsoft personal accounts is turned on. Which shouldn’t be long now. If you joined the wait list for the public preview with a Microsoft account, you will get an invite soon. I expect new sign-ups with Microsoft accounts wont be far away.

— Darrell as a Service 🛎 (@DarrellaaS) March 22, 2023