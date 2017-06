Le Pixel 2 XL de Google devrait passer au plein écran

Le benchmark GFXBench livre quelques informations intéressantes sur la prochaine génération de téléphones mobiles Google. Le Pixel XL2 devrait en effet présenter un écran d’un format allongé : ratio de 18:9, diagonale de 5,6 pouces et résolution de 2560 x 1312 points.

Il faut donc s’attendre à un terminal dont l’écran sera bord à bord à la fois sur les côtés et en haut comme en bas. Toute ressemblance avec les Samsung Galaxy S8 et LG G6 est tout sauf fortuite. Ce format devrait en effet se généraliser, avec à la clé une surface-écran maximisée… et une sérieuse ringardisation des offres actuelles. Même l’iPhone 8 pourrait se mettre à la mode de l’écran à large couverture.

Ô surprise : encore un Qualcomm S835

Autre information donnée par la fiche GFXBench, la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon comprenant 8 cœurs 64 bits cadencés à 2,4 GHz et un GPU Adreno 540. Sans aucun doute le S835. Une puce qui semble remporter tous les suffrages.

Le reste de la fiche technique fait apparaître la présence de 4 Go de RAM (3,6 Go utilisables) et de 128 Go d’espace de stockage (100 Go utilisables). Deux capteurs de 12 mégapixels et 7 mégapixels sont référencés. Le tout fonctionne sous Android 7.1.1, mais pourrait adopter une version rénovée d’Android d’ici sa sortie officielle.

