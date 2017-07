Xiaomi veut se frotter au Galaxy S8 avec son smartphone « Chiron »

Un nouveau smartphone Xiaomi promet d’aller bousculer les ténors du secteur. Connu sous le nom de code de Chiron, ce terminal va en effet adopter un écran 6 pouces au format 18:9, d’une résolution de 2160 x 1080 points. Une solution conçue par Japan Display. Avec ce ratio, il faut s’attendre à un écran bord à bord. Et donc à un concurrent des Galaxy S8/S8+ de Samsung.

Autre indiscrétion ayant fuité sur la Toile, ce smartphone sera équipé de 8 Go de RAM. Les PC n’ont qu’à bien se tenir. Si le Xiaomi « Chiron » se veut légèrement plus compact que les autres phablets du constructeur, il pourrait adopter le plus puissant des processeurs Qualcomm. Un Snapdragon 835, voire un Snapdragon 836.

Le constructeur met le paquet sur le phablets

Xiaomi multiplie les références de phablets, au point d’inonder le marché. Récemment, le Mi Max 2 a ainsi été annoncé : écran 6,4 pouces Full HD, Snapdragon 625, 4 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage suivant les modèles.

Le Mi Mix 2 est également référencé sur les sites des benchmarks. Il propose un Snapdragon 835 et 6 Go de RAM. Son écran pourrait être un modèle 6,4 pouces, mais cela n’a pas été confirmé. De même, une version à 8 Go de RAM est évoquée. À se demander si le Chiron ne serait pas tout simplement la déclinaison haut de gamme du Mi Mix 2…

À lire aussi :

Les Xiaomi Redmi Note 4 et Mi Note 2 débarquent en France

Xiaomi mise sur les smartphones à prix coûtant

Deux puces mobiles en approche chez Xiaomi