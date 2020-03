Les 16 certifications IT les plus recherchées

Les programmes de certification professionnelle de Cisco, Microsoft et Oracle font partie des plus demandés par les recruteurs, selon Robert Half Technology.

Témoigner de compétences et expertises technologiques certifiées peut faire la différence auprès de recruteurs et impacter à la hausse la rémunération d’experts.

Les salaires de professionnels IT détenant les certifications les plus recherchées du marché identifiées par le cabinet Robert Half Technology peuvent ainsi être supérieurs de 5% en moyenne par rapport à ceux de profils qui ne disposent pas du sésame.

Les certifications des fournisseurs Cisco, Microsoft, Oracle, Salesforce et AWS figurent en bonne place au classement. Les domaines du cloud computing, de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle (IA) et des réseaux étant particulièrement porteurs.

Certifications de professionnels et experts de l’IT

Parmi les programmes les plus recherchés se trouvent les 16 certifications suivantes :

1. CDP (Certified data professional) ou expert certifié des données

2. Certified information systems security professional (CISSP)

3. Cisco certified internetwork expert (CCIE)

4. Cisco certified network associate (CCNA)

5. Cisco certified network professional (CCNP)

6. Certified information systems auditor (CISA)

7. CompTIA A+

8. Microsoft technology associate (MTA)

9. Project management professional (PMP)

10. Oracle certified professional

11. Salesforce certified development lifecycle and deployment

12. Certified Scrum master (CSM)

13. AWS certified solutions architect

14. Certified ethical hacker (CEH)

15. Global information assurance certification (GIAC)

16. ITIL

La demande des employeurs est orientée vers des professionnels de l’IT certifiés, diplômés et dotés d’une expérience du terrain. Ces professionnels « peuvent s’attendre à des salaires plus élevés et à une évolution plus rapide de leur carrière », selon le cabinet de recrutement.

(crédit photo © Shutterstock)