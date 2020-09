Formation : Inria Academy transfert ses compétences logicielles

L’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) a inauguré cet été un nouveau dispositif de formation continue : Inria Academy.

La structure, dirigée par David Simplot, est liée au « volet stratégique du contrat d’objectifs et de performance signé avec l’État français (Ambition 2023) », a indiqué l’Institut.

Dans ce cadre, Inria Academy propose des formations centrées sur des logiciels libres et open source. Tous sont issus de travaux menés par Inria et des entreprises partenaires.

Les quatre premiers logiciels concernés par la formation d’Inria Academy sont :

– Scikit-learn : une bibliothèque logicielle pour l’apprentissage machine (machine learning) développée en Python et disponible sur GitHub.

– Coq : un assisant de preuve à l’attention des informaticiens.

– Pharo : à la fois language de programmation et environnement de développement objet pour le déploiement d’applications critiques industrielles.

– SOFA : plateforme pour la simulation multiphysique adaptée au secteur médical.

Quels publics sont concernés par ces formations et à quel prix ?

Les formateurs d’Inria Academy, créateurs et utilisateurs de solutions open source, « sont à même de déployer ce transfert vers des publics d’ingénieurs, de développeurs et de scientifiques » tiers, a précisé l’Institut sur le site dédié.

Quel est le coût d’une formation chez Inria Academy ? « À partir de 580 euros par jour et par personne, sur la base d’une formation niveau expert de 5 jours. »

L’offre va s’étoffer progressivement. Dans un premier temps, elle sera étendue à l’ensemble des logiciels « stars » d’Inria, qui dispose de près de 1 500 logiciels.

