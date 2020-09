IBM SkillsBuild Reignite s’ouvre aux professionnels en transition

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

IBM a confirmé la disponibilité en France de sa plateforme Skillsbuild Reignite. Les professionnels en reconversion, les demandeurs d’emploi et les entrepreneurs sont ciblés.

Skillsbuild Reignite est la version en libre accès de la plateforme d’apprentissage en ligne Skillsbuild alimentée par les contenus et les services de partenaires d’IBM.

SkillsBuild seule est accessible en coopération avec des associations et organisations à but non lucratif locales. 15 pays et 30 000 utilisateurs sont concernés, à ce jour.

Avec l’édition Reignite, les professionnels en transition peuvent accéder directement, sans affiliation à une association et sans frais, à une sélection de cours en ligne, webinaires et guides, voire bénéficier d’un accompagnement, selon les promoteurs de l’offre.

Contribuer à la relance

Les demandeurs d’emploi peuvent ainsi acquérir ou enrichir des compétences numériques et professionnelles. Ils peuvent aussi en savoir davantage sur des domaines porteurs, comme la cybersécurité, la blockchain, l’intelligence artificielle et le cloud.

De leur côté, les entrepreneurs, les responsables de petites entreprises ou de microentreprises impactés par la crise, peuvent mettre à niveau des compétences en matière juridique, financière, commerciale et affûter leur stratégie numérique.

L’objectif affiché par IBM et son écosystème est de fournir des ressources qui aident davantage de professionnels à « rebondir » et, plus largement, de contribuer à la relance de l’économie.

Pour le soutien aux entrepreneurs, IBM France s’est associé à des partenaires comme l’Adie, la Fondation Entreprendre, Second Souffle, 60 000 Rebonds et Cresus.

(crédit photo © Shutterstock)